破解呈分试误区 两小学校长全面解构中英数失分陷阱 ｜《亲子王》新一期精选内容

踏入3、4月，高小学生均严阵以待，因为小五学生将迎来首次呈分试（呈一），小六学生则需为最后一次呈分试把关（呈三）。呈分试是小学生升上中学的重要关卡，教育局会根据学生的校内成绩，为全港小学生排名，作为升中派位的重要依据。与公开试不同，呈分试没有统一试卷，而是以各校校内评核为基础，学生小五下学期、小六上学期及小六下学期的校内成绩，将呈交教育局。在这个关键时刻，小学校长们特意剖析呈分试的计分准则，拆解失分陷阱，为学生及家长提供温习及减压小贴士。

黄伟坚校长 两文阅读理解皆重要

葵青区慈幼叶汉千禧小学是区内热门小学，升中派位成绩理想，近九成二小六毕业生获派首三志愿中学。要在小五、小六呈分试取得佳绩，中文科作为呈分试主科实在不容有失。黄伟坚校长为学生及家长们分析呈分试中英文科的常见题型、考核重心及失分位，一起提升中英文的水平。

中文科 解构主要范畴

阅读理解：结合课内外篇章，设选择、填空、长短答等题型，重点考核词义理解、段落归纳、深层推断与批判性思考能力。 写作：主要以命题作文为主，兼顾日记、周记等实用文写作，评分标准聚焦内容切题、结构完整、逻辑清晰及语言表达规范。 聆听评估：透过录音素材，检测学生资讯提取、语气理解与言外之意推断能力。

杨霭筠校长 为学生增强自信

位于上水区的圣公会荣真小学升中派位表现出众，深受学生及家长欢迎，九成九小六毕业生获派首三志愿中学。杨霭筠校长指出，学校一向着重学生各学科的学习，数学为主科之一，会帮助学生掌握数学概念、理解题目内容，以及提升思考能力及运算技巧，增强学生对学习数学的自信心。杨校长分析学生在数学科呈分试的表现，认为需要强化「得分位」、提升「失分陷阱」的表现，协助学生掌握不同的运算技巧。

数学科得分位

在五年级下学期的学习旅程中，有些课题是学生较易建立信心的，首先是「简易方程」，其解题逻辑层次分明，只要学生能熟练移项法则，并养成「代入验算」的好习惯，这部分的分数几乎是唾手可得。

其次，「小数乘法」与「立体图形的特征」，例如认识棱柱与圆柱的组成，也是学生较易掌握的部分，当中多涉及程序化运算与定义记忆，学生只要在辨识图形时多加留心，并在计算小数点位置时保持细心，便能稳拿基本分数。

