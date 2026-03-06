Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

破解呈分试误区 两小学校长全面解构中英数失分陷阱 ｜《亲子王》新一期精选内容

发布时间：13:05 2026-03-06 HKT

踏入3、4月，高小学生均严阵以待，因为小五学生将迎来首次呈分试（呈一），小六学生则需为最后一次呈分试把关（呈三）。呈分试是小学生升上中学的重要关卡，教育局会根据学生的校内成绩，为全港小学生排名，作为升中派位的重要依据。与公开试不同，呈分试没有统一试卷，而是以各校校内评核为基础，学生小五下学期、小六上学期及小六下学期的校内成绩，将呈交教育局。在这个关键时刻，小学校长们特意剖析呈分试的计分准则，拆解失分陷阱，为学生及家长提供温习及减压小贴士。

黄伟坚校长 两文阅读理解皆重要

葵青区慈幼叶汉千禧小学是区内热门小学，升中派位成绩理想，近九成二小六毕业生获派首三志愿中学。要在小五、小六呈分试取得佳绩，中文科作为呈分试主科实在不容有失。黄伟坚校长为学生及家长们分析呈分试中英文科的常见题型、考核重心及失分位，一起提升中英文的水平。

（图片来源：《亲子王》）
慈幼叶汉千禧小学黄伟坚校长 （图片来源：《亲子王》）
中文科 解构主要范畴

  1. 阅读理解：结合课内外篇章，设选择、填空、长短答等题型，重点考核词义理解、段落归纳、深层推断与批判性思考能力。
  2. 写作：主要以命题作文为主，兼顾日记、周记等实用文写作，评分标准聚焦内容切题、结构完整、逻辑清晰及语言表达规范。
  3. 聆听评估：透过录音素材，检测学生资讯提取、语气理解与言外之意推断能力。
学生宜在阅读理解及写作方面多下苦功，一方面确 保能在「基本题」得分，同时防范失分陷阱。（图片来源：《亲子王》）
杨霭筠校长  为学生增强自信

位于上水区的圣公会荣真小学升中派位表现出众，深受学生及家长欢迎，九成九小六毕业生获派首三志愿中学。杨霭筠校长指出，学校一向着重学生各学科的学习，数学为主科之一，会帮助学生掌握数学概念、理解题目内容，以及提升思考能力及运算技巧，增强学生对学习数学的自信心。杨校长分析学生在数学科呈分试的表现，认为需要强化「得分位」、提升「失分陷阱」的表现，协助学生掌握不同的运算技巧。

圣公会荣真小学杨霭筠校长（图片来源：《亲子王》）
数学科得分位

在五年级下学期的学习旅程中，有些课题是学生较易建立信心的，首先是「简易方程」，其解题逻辑层次分明，只要学生能熟练移项法则，并养成「代入验算」的好习惯，这部分的分数几乎是唾手可得。

估算活动帮助学生对数量有更直观的认识。（图片来源：《亲子王》）
其次，「小数乘法」与「立体图形的特征」，例如认识棱柱与圆柱的组成，也是学生较易掌握的部分，当中多涉及程序化运算与定义记忆，学生只要在辨识图形时多加留心，并在计算小数点位置时保持细心，便能稳拿基本分数。

学生在课堂上利用Tale-bot机械人学习方向行走路线，活动有趣吸引。（图片来源：《亲子王》）
想知更多呈分试攻略，就要留意今次《亲子王》「教育专题」的详细报道。

先抄写 后应用 浸信会沙田围吕明才小学3尖子： 「掌握背后逻辑才是真学习。」

在成绩单上，他们是名列前茅的尖子；在比赛场上，他们是辩论、朗诵、音乐的得奖者。然而名衔背后，他们如何规划时间、面对压力、坚持所爱？这次邀请的浸信会沙田围吕明才小学三位尖子 —— 黎匡恒、洪朗然、陈莃宜，分享了他们的学习心得与生活日常。你会发现，真正的优秀，不止是分数，更在于清晰的目标、自律的习惯，以及在动静之间找到平衡。新学期伊始，让我们一起于今期《亲子王》「尖子学堂」看看他们如何装备自己，迎接未来的挑战。

（图片来源：《亲子王》）
食滞不除 长高受阻 3招清积助长 迎接春季黄金期

　春季3至6月是孩子生长发育的黄金时段，契合中医「春生夏长」理论，《黄帝内经．素问．四气调神大论》云：「春三月，此谓发陈……天地俱生，万物以荣。」天地阳气升发与孩子生长之气相应，是助力长高、增强体质的好时机。想把握增高黄金期，就要留意今期的《亲子王》「健康养生」了。

（图片来源：Shutterstock）
