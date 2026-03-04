家长参与学习点亮孩子成长路 爸妈担起3种角色开启电子阅读乐趣｜颜铠铭校长随笔

最近，我开始尝试和女儿在晚上电子共读英文读物，这让我深刻体会到科技如何拉近亲子距离。女儿很爱有互动功能的电子绘本，她会兴奋地点击毛毛虫吃东西的动画，边听英文发音边大声模仿，让我们的亲子时光充满笑声。然而，许多家长（包括一开始的我）都会担心：用平板电脑阅读，会不会影响孩子的眼睛发育、注意力或带来其他负面影响？事实上，电子阅读确实有其优

势，但关键在于家长如何引导与管理。

电子阅读的好处：互动与便利

对三岁的女儿来说，电子读物带来了纸本难以比拟的吸引力。多媒体元素如动画、声音效果和触碰互动，能让孩子更投入。例如她点击画面时，故事会「活起来」，这不仅提升专注力，还帮助她学习英文单词、颜色和数字。这种多感官体验有利于幼儿的语言发展、想像力和认知能力，尤其适合英文非母语的香港家庭，能让孩子在游戏中自然接触语言。

此外，电子阅读极其便利。我们可以在床上、公园或等车时随时开始，不受空间限制。平台还能根据孩子兴趣推荐内容，实现个性化学习。这让阅读不再是任务，而是每天期待的亲子仪式，强化了我们之间的情感连结。

家长的常见担忧：电子装置的潜在风险

许多家长最担心的，就是过度使用电子装置对眼睛和儿童发展的影响。部分研究也发现，纯电子书的亲子对话有时不如纸本书丰富，因为孩子容易被动画分散注意力。这些担忧并非空穴来风，但并不意味要完全禁止电子阅读。关键是「适度」与「有品质」，而非完全避免。

家长担任3个角色 开启电子阅读的学习乐趣

作为家长，我们不是把平板电脑丢给孩子就了事，而是要积极扮演「保护者」、「引导者」与「陪伴者」多重角色，确保电子阅读成为正面助力。

保护者： 设定严格规则以减低风险。我会限制女儿每天电子共读时间在20分钟内，使用蓝光滤镜、开启「萤幕距离」提醒等功能。同时，选择儿童专用App一起共读，确保内容适宜，避免不当资讯。

设定严格规则以减低风险。我会限制女儿每天电子共读时间在20分钟内，使用蓝光滤镜、开启「萤幕距离」提醒等功能。同时，选择儿童专用App一起共读，确保内容适宜，避免不当资讯。 引导者： 主动参与并引导学习。不要只是旁观，我会和女儿一起点击、讨论故事：「这只蝴蝶为甚么变漂亮了？」或延伸活动，如读完后画画或模仿动物。这不仅加深理解，还能弥补电子书可能缺少的深度对话。

主动参与并引导学习。不要只是旁观，我会和女儿一起点击、讨论故事：「这只蝴蝶为甚么变漂亮了？」或延伸活动，如读完后画画或模仿动物。这不仅加深理解，还能弥补电子书可能缺少的深度对话。 陪伴者与榜样：我们自己的行为最有影响力。如果我边陪她边滑手机，她会模仿，所以我会把手机放远，全心投入共读时间。这不仅保护她的眼睛，也教她平衡数位与现实生活。同时，我鼓励混合阅读：电子书后接纸本书，让她体验不同触感，培养全面习惯。

只要家长担起以上角色，就能让电子阅读带来学习乐趣，适度使用科技，能帮助孩子在快乐中成长。

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

