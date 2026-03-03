虐儿｜Threads广传天水围轻铁狠男用手打婴儿脚疑虐婴影片 片主：起码廿几次，打到啪啪声｜亲子热话

亲子热话｜社交平台Threads于昨日（2日）晚上流传一段影片，片中见于天水围轻铁车厢内一名男子用力拍打一名婴儿，片主指「bb只脚只系放咗上嚟佢就即刻打落去，仲要系唔止一次半次，系起码廿几次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪声，临落车嘅时候佢仲要用个电话好用力咁打落bb只脚度」，片主希望大众可以将影响流传至婴儿家人去正视问题。而今早（3日）有网民留言表示已将怀疑虐婴个案代为报警。

目击片主：「仲用个电话好用力打落bb脚度」

一名轻铁乘客于昨日（2日）乘车时，于车厢内目睹一名男子用手、电话用力拍打一名婴儿的脚部。「bb只脚只系放咗上嚟佢就即刻打落去，仲要系唔止一次半次，系起码廿几次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪声，临落车嘅时候佢仲要用个电话好用力咁打落bb只脚度。」片主见状大感心痛，并表示BB被打后只轻哭。「bb俾佢打嘅时候净系轻轻喊咗2声，呢次真系我人生咁想一个bb喊得超大声。」

目击者表示照顾者拍手BB脚部发出啪啪声。（图片来源：Threads@as._08____）

片主后悔当时没有勇气去直斥该名男子的行为，希望将片段放于社交平台，可以「推」至婴儿家人：「我真系好希望bb嘅妈妈可以见到你个bb俾佢咁样虐待，我真系好希望见到嘅你哋可以forward出去，俾bb嘅妈妈见到。」

片主于天水围轻铁车厢上遇上怀疑虐儿个案，于社交平台上分享并请大家广传，希望让BB的家人看到正视问题。（图片来源：Threads@as._08____）

不少网民看罢影片后大感愤怒，齐声表示心痛及要正视问题。「好X恐怖，初生婴都郁手痴X线」、「个BB好惨，净系够胆细细声喊」、「唔钟意bb唔好生啦」、「举报虐儿，人人有责」、「打BB仲露出得戚嘅笑容」、「身为妈妈，睇到段片好嬲」。有网民表示已报警。「我已经报咗警…因为见到好心痛，而警方话需要你更多资料先做到野。」

（图片来源：Threads）

「BB 放脚上去系常识黎啊！ 十个bb 有9个都会！」小朋友于婴幼儿时期，是感知发展的黄金期。婴儿的感知发展会令他们开始对周遭事物感到兴趣，并会根据所受的感官刺激而作出反应，也会运用多种感官去探索环境，以区分不同的属性，爸妈或照顾者可以引导及协助孩子发展感官能力，正如有网民表示：「希望个妈咪都唔会系咁，BB乜都唔识，唔知发生咩事就俾人打，希望用多啲爱。」

（图片来源：Threads）

认识香港法例虐儿条例

根据香港法例《侵害人身罪条例》（第212章）第27条， 超过16岁的人若故意袭击、虐待、忽略、抛弃或遗弃其管养的16岁以下儿童，导致不必要苦楚或健康损害，即属犯罪，公诉程序定罪最高可判监10年。另外，于2026年1月20日生效的《强制举报虐待儿童条例》（第650章），规定25类指明专业人员若怀疑儿童受到严重伤害，必须举报，否则即属违法。如各位爸妈遇到有怀疑虐待儿童个案，建议尽快报案以保护儿童避免受到严重伤害。

（图片来源：防止虐待儿童会）

严重伤害的4个定义

根据防止虐待儿童会所指，《强制举报虐待儿童条例》所指的儿童受严重伤害的4个定义如下：

身体虐待：任何危及儿童生命或者身体健康而急需医治的伤害，包括导致儿童丧失任何肢体或者肢体丧失功能、丧失视力或者听觉、造成任何内脏损伤、骨折、身体表面烧伤、导致神经线、肌肉或肌腱损毁或导致大量出血的损伤、丧失知觉或知觉受损的身体伤害。 心理虐待：任何危及儿童心理健康或者发展的伤害，例如导致儿童精神错乱同造成长期心理创伤。 性侵犯：任何胁迫或者诱使儿童参与强奸、乱伦、肛交、性交或严重猥亵等行为所造成的伤害。 疏忽照顾：任何由儿童负责人的疏忽照顾所造成、危及儿童生命或者健康的伤害，例如无为儿童提供维持生命或健康的必需品，或者将儿童置于危及生命或健康的情况或环境。

（参考及资料图片来源：PhotoAC）

资料及影片来源：Threads@as._08____

