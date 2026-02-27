妈妈度身订造温习计划：3重点升中温习计划+6个简单策略攻陷心仪直资小学｜《亲子王》新一期精选内容

在本地当妈，为子女筹谋就被冠上「虎妈」、「怪兽家长」之名，难道真的不用计划吗？常说妈妈是孩子的第一个老师，本地妈妈简直是神级，由为孩子报读N班，一路挨到升中才稍有好日子过！两位平凡妈妈，付出100%心力陪伴孩子全力前行，只希望儿女在学业路上没有落伍，而后来的茁壮成长，就是意想不到的珍贵回报。

程妈妈 大女为自己上了一课

育有两女的程妈妈，主理「程妈妈亲职教育」分享温习心得，曾是老师的她，大女已经是中学生，细女正就读六年级，面对升中呈分；当上全职妈妈后，自然将「教功课」成为己任，一切以为顺利无碍，但回头看大女的小学阶段，可说是从错误中学习。「第一个女自然想给予最好，但她读小二时竟有三科不合格，才惊觉问题来自我自己。」程妈妈不讳言，最初没有好好正视大女的问题，后来才发现大女容易因压力导致身体出现状况，还伴随轻微读写障碍；说不担心，没有人相信吧！「先克服专注力问题，我会形容为面对现实。既然专注时间不长，那就先学习重点，把握有专注力的时间。」明知学习太赶急会导致大女有压力，程妈妈善用长假期来预习，同时保持足够休息时间，尽量有均衡时间表、饮食均衡。

育有两女的程妈妈，主理「程妈妈亲职教育」分享温习心得。（图片来源：《亲子王》）

最令程妈妈动容，是大女特别勤力及坚持，而真正激发大女成绩突破要归功五年级的数学老师，她说中、英文很难考获100分，但数学可以。「因为这句信任的说话，让我们积极起来，结果大女由四年级的全级80名，到五年级呈分试已在全级10名内，亦顺利升上Band 1联系中学。」

自制教具（图片来源：《亲子王》）

周太 为儿子的童年出力

家有独生子的周太，囝囝现正读小一，坦言他是万千宠爱在一身，她认为孩子要拥有快乐的童年，童年要靠父母带领，所以父母都要出力，而她就选择当全职妈妈，有这种想法全因来自其童年经历。「妈妈是职业妇女，在我成长的年代是少数，当时照顾我的是是爸爸的马姐，后来索性上了契，读书后自问是自动自觉一类人，双亲更加不用特别照顾我。」这种懂事简直是天使小孩，但小朋友始终需要关注，周太直言长大后也感受到有所缺失，所以当自己有下一代，就想多投放时间在小朋友身上。

周太笑言坊间有很多厉害方法，一定比她优胜。「我的攻略可能很多人会嫌简单，但我们就是这样升读心仪的直资小学。」周太说其攻略第一步就是陪伴，全心全意陪伴囝囝学习、走过每一步，给予他最高的安全感。

周太说其攻略第一步就是陪伴，全心全意陪伴囝囝学习、走过每一步，给予他最高的安全感。（图片来源：《亲子王》）

要一位五岁幼儿面对升小一这关，周太深信只要不是揠苗助长，就算是「难」的知识也可以教。「幼稚园不鼓励背诵，K3才正式写字，细心解读是希望家长不要让孩子学习超于个人能力的知识，但我有刻意给囝囝『难』的东西，好像一些逻辑题，不是要他答到，而是要尝试。」

周太推介《我要做个好公民》这款「小跳豆幼儿好行为情境故事书系列」，教养而不说教。（图片来源：《亲子王》）

想知更多妈妈独门温书心法，就要留意今次《亲子王》「教育专题」的详细报道。

Dope老窦的教养哲学 李凯贤：「Do it only if you're happy.」

「九千几个笔画，写蝴蝶啲鬼会走呀！」一句话，道尽全港陪读家长的崩溃。Hip Hop组合廿四味成员、印尼华侨李凯贤（Brian）与韩籍太太，母语都不是中文，却「胆粗粗」让女儿Tayla读本地传统学校。在Tayla成长路上，他与家人经历的，远不止语言挑战， 更是一场关于身教、梦想的修行，即睇今期《亲子王》「星级教养」，看看这个具有多元文化背景的家庭究竟有几「dope」。

（图片来源：《亲子王》）

区区亲子游 将军澳4大推介

近年不少香港游乐场都相继翻新，还加入很多好玩元素，就如将军澳南近海滨位置游乐场，一启用即成为休闲玩乐的热点，附近亦有全新大型游乐场开幕，加上区内商场内的亲子友善餐厅和玩乐设施，原来将军澳都「好好玩」！玩尽周边特色好去处。即刻跟今期《亲子王》「玩乐提案」介绍去玩。

（图片来源：《亲子王》）

