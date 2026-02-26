三联x中华x商务春季大减价低至5折送「$688春日大利是」 一方法入手「经典图书毛绒挂饰」｜亲子优惠

虽然现在有不少「线上书」，但总不及手执一卷来得有质感。想以最抵价入手好书，可以趁今日（26日）起三联书店、中华书局及商务印书馆推出「春季大减价」，可以去入手低至5折的好书，当中更有独家图书套装，还有首次推出软萌可爱的经典图书毛绒挂饰，想日日带著《商务学生词典》去街，书迷们要把握机会喇！

由即日起至3月15日，三联书店、中华书局及商务印书馆指定31间实体门市及线上「一本」文化阅读购物平台将会同步举行「春季大减价」，全场中英文图书单本九折、两本或以上85折、文具亦享88折优惠，更推出独家图书套装，《香港文化众声道》（两册套装）、《鲁迅作品精华》（选评本）三册套装、陪伴孩子成长的经典名著 3 册等多套套装均以优惠价上线，部分套装更低至 5 折！

由即日起至3月15日，三联书店、中华书局及商务印书馆指定31间实体门市及线上「一本」文化阅读购物平台将会同步举行「春季大减价」，书迷们要把握机会喇！

特别推介深受小朋友喜爱及最新出版的《面包小偷》，将以七折发售，还会附送手提购物袋，小朋友就可将心爱挂饰挂在袋上，带着书本去街街喇！还有影视原著《Harry Potter and the Philosopher's Stone》（Interactive Illustrated Edition）以6折发售；亦有为亲子家庭打造的阅读启蒙学习书籍，如《英文小读者》系列、《字词乐园》等图书等均低至7折。

《字词乐园》等图书均有低至7折优惠。

同场亦会推出「$688春日大利是」活动，读者只需在个人社交媒体转发书店减价讯息，即可凭手机转发之版面前往指定门市领取1封价值688元的春日大利是，内附各式各样超丰富的优惠券，如海天堂、马百良及思维集团的合作商户礼券，还可以在大减价期间享受「折上折」优惠！



超萌！经典图书毛绒挂饰

上学课本或会年年「转版」，但有本工具书就可以用上多年，实在是家有「一本」就如有一宝！说的是《商务学生词典》，这本经典好书，绝对是陪伴香港人成长的「老朋友」。

这本《商务学生词典》与《香港街道图》，大、小朋友都喜欢。

由即日起至3月15日，三联书店、中华书局及商务印书馆门市举行春季大减价，更联合新零售特色文旅消费品牌「书香港味」，将这本经典工具书变成经典图书毛绒挂饰，配上圆圆眼睛配无辜微笑表情，疗愈十足！同场还有另一经典工具书 — 「香港街道图」亦会变身成为软萌可爱的毛绒挂饰，可陪大、小朋友逛街、上学、上班，天天随身携带也合适呀！



三联x中华x商务春季大减价

日期：即日起至3月15日

经典图书毛绒挂饰换购方法：于推广期间凡购物，即可以 $38换购1件。先到先得，换完即止。

「一本」文化阅读网购平台：＞＞按此＜＜

