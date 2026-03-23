李凯贤Brian唔识写「蝴蝶」Dope老窦陪读崩溃仍顶硬上 女儿成功考入传统名校｜星级教养

星级教养｜「九千几个笔画，写蝴蝶啲鬼会走呀！」一句话，道尽全港陪读家长的崩溃。Hip Hop组合廿四味成员、印尼华侨李凯贤（Brian）与韩籍太太，母语都不是中文，却「胆粗粗」让女儿Tayla读本地传统学校。在Tayla成长路上，他与家人经历的，远不止语言挑战， 更是一场关于身教、梦想的修行，来看看这个具有多元文化背景的家庭究竟有几「dope」。

演员、Hip Hop组合廿四味成员、香港滑板协会主席李凯贤（Brian）（图片来源：《亲子王》）

甚么是「Dope」？

Brian口中常说的「dope」，源自美式英语中的一个slang，意思是最出色、最到位、令人惊叹。对他而言，一件「dope」的事，不一定要昂贵 —— 烧鹅可以dope，女儿写的一首歌、一家人从不隐藏的爱， 也很dope。「Dope不是标签，是态度。」 —— 认真做自己喜欢的事，已经够dope。

SP ： 亲子王

SP：「烧鹅都dope」、「Hermès版叉烧」等金句成为全城热话，你觉得这些金句为甚么会突然爆红？

Brian：其实我一直都是这样说话的，喜欢逗人笑。譬如我吃了15年素，开斋后吃到好东西，开心到「要着两条裤」 —— 我真的觉得好正。Hermès版叉烧？因为它贵，是另一个层次。不是说其他叉烧不好，Coach、Chloé都ok，但Birkin Bag是更高层次。「Dope」其实是美式英语中的一个slang，没想到大家这么受落，甚至有人模仿，很开心。

粗口是广东话的精髓 关键在于「表达」与「攻击」

SP：作为爸爸，你怎样跟Tayla解释粗口是甚么？会否阻止她讲粗口？

Brian：对我而言，粗口是一种表达方式，是广东话的精髓，有很多字词都十分贴切、生动，不代表你要用它来闹人。我不是鼓励讲粗口，而是要教识小朋友 — 怎样运用语言，比用了甚么字更重要。Tayla写歌，问我：「这个粗口放进去好不好？」我说：「顺就放吧。」但如果用粗口骂人、侮辱人，这些情况我就会提醒她。她很懂分寸，以我所知，她不会讲粗口，哪怕我亲耳听过她身边的同学、朋友都有讲。

SP：你和太太的母语都不是中文，当初为甚么会选择让Tayla读传统学校？

Brian：不懂中文是我的一个遗憾。虽然我是印尼华侨，但11岁已经来港生活，早已视这里为自己的家。我觉得住在香港，就应该学中文。就好像我现在拍剧，如果我识中文，收到剧本后已经可以省却很多翻译的步骤，直接背对白、演绎。而且传统学校的礼貌和纪律，譬如「见到比自己年长的人要叫哥哥姐姐，不能直呼其名」、「食饭时让长辈先吃」 —— 这些生活细节里的尊重，是我们很想让Tayla学到的。每年我们都会问她：「你喜欢这所学校吗？」她都说：「I love my school.」

一个「dope」的家庭应该勇于将爱表达出来。（图片来源：《亲子王》）

SP：陪读中文的时候，那句「蝴蝶九千几个笔划」是真崩溃还是故意搞笑？

Brian：是真的崩溃呀！我真的觉得为甚么这么难！但我决定跟她一起学 —— 她学中文，我也学中文。后来朋友教我拆字，「蝴」是虫加胡，「蝶」是虫加，我开始掌握到当中的窍门。最近有广告拍摄，过程中还尝试自己写挥春：「花开裤贵」、「食得是food」、「蝴蝶酥good」。

SP：Tayla听到你分享陪读的往事及看到你练字，有甚么反应？

Brian：她没甚么特别反应，只是说了句「quite funny」，可能已经对小时候的事没有太多印象，但我记得。这个「一起学」的过程，是很好的bonding。当父母的，你说一千句，不如做一个动作给她看。她看见我和太太做运动、保持健康的饮食习惯，她自然也会跟着做。到现在为止，她从未饮过一罐可乐，大部分时间都是喝水。

11岁写歌 全家力挺追梦

SP：Tayla的音乐天赋，是你们刻意栽培，还是让她自由发展？

Brian：她两、三岁就很喜欢唱歌，学校表演常常选中她，很有表演欲。说到这里，不得不说太太比我有远见得多。她曾是专业舞者，见过太多有天分却欠缺基本功的年轻人。Tayla 11岁那年，太太跟她说：「你喜欢唱歌，就要学一种乐器。」最后学了鼓和结他。学了大约半年，有一天晚上，她走出房间：「爹哋妈咪，我写了一首歌。」11岁！旋律、歌词全部超出预期。当刻我和太太对望，心里都知道：「She got something！」

一个如此喜欢美食的人，为了希望女儿一切顺利，吃了15年素。Brian笑言：「我相信所有父母，为了子女，是会做出自己都估唔到会做到的事。」（图片来源：《亲子王》）

SP：对于女儿出道成为歌手，你和太太抱持怎样的态度？

Brian：我们两个方向很一致：读书是她的责任，一定要做好；音乐我们全力支持。她12、13岁录第一首歌，现在已经写了三十多首。Clockenflap那次，一个小时的演出，完全不怯场，还成功邀请到她的偶像Moon Tang跟她合唱。作为父亲，当刻真的比自己在台上表演更激动。

SP：当学业和音乐撞期的时候，你们怎样帮女儿取得平衡？

Brian：要看那件事有多重要。如果是很难得的机会、有重要人物会看到，我会支持她去；如果只是普通演出，那就以考试为先。但她没有走堂、没有欠交功课。前几天刚出席完家长日，成绩ok的，英文excellent，中文争少少，最开心是她很多科都有进步。老师更赞她与很多人都相处得好好，比起成绩，我宁愿她懂得如何与人沟通。始终每个人擅长的领域都不同，尽力就可以，不是人人都要考第一的。

夫妻教养态度一致 顺其自然应对青春期

SP：除了演艺工作，你和太太还有经营生意。忙碌之中，怎样协调时间陪伴女儿？

Brian：我们分工很清楚：我一、三、五，太太二、四，早上六点半轮流起床为她做早餐和准备饭盒。这个习惯由小学保持至今，女儿16岁了，煮她喜欢的食物，见她食得开心，我就开心。



SP：教养方面，你和太太谁主导比较多？

Brian：我们两个方向完全一致：健康、开心是第一位。即使有些事情我不太认同太太当下的处理方式，我也不会当着女儿面前说。等她睡了，我们才慢慢讨论：「刚才其实可以这样⋯⋯ 」大家商量好，一致很重要。

转眼间Tayla已16岁，亭亭玉立。不变的，是一家人从不隐藏的爱和不吝啬的赞赏。（图片来源：受访者提供）



SP：女儿正值青春期，教养方式有转变吗？你会怎样形容你们的关系？

Brian：她偶尔也会闹情绪，但我明白那是她成长必经的阶段，情绪来了，我选择go with the flow，先给予空间让她冷静下来。而身为女性，太太能够更加切身处地去理解她。所以她甚么都愿意跟我们说，因为她知道我们不会很抗拒甚至责骂她，so far so good。

不吝啬 不勉强

SP：对你来说，一个「dope」的家庭应该是怎样的？

Brian：充满着爱，而且要让其他家庭成员感受到。作为家长，千万不要吝啬对孩子的赞美，做得好就要赞到他爆炸。就正如朋友成功了，你也会真心恭喜。Praise it！不是妒忌别人。「感恩、道谢、道歉」这三件事是我们一家人每天都要做的事。

SP：你对女儿有甚么期望？

Brian：虽然老套，但我希望她永远开心、健康，这就足够了。开心的意思是：你做的事情，不是勉强自己做的。如果不开心，你可以不做。

除了叉烧，Brian也会跟太太四处去品尝各种美食。（图片来源：IG@jbs8five2）

SP：那如果有一天女儿跟你说「老窦，我要休学全职做音乐」，你也会支持？

Brian：其实她已经说想大学时读音乐，我是支持的，因为这是她的强项。但如果她说「我不想读书，我想做蛋糕师傅」 — 我会跟她分析：你是否真的喜欢？是否一定要现在决定呢？我也是从疫情期间才开始入厨，就算人到中年，也可以学习新事物，从不懂煮餸到现在会煮，都是慢慢学的。我不会阻止她，只要她开心、真心喜欢就可以。

SP：如果要你寄语Tayla一句话，会是甚么？

Brian：永远开心。Do it only if you're happy.

跌低是成长的一部分

SP：身兼香港滑板协会主席，你多年来致力于推广滑版运动，但在很多家长心目中，玩滑板仍然被视为「叛逆」。你会怎样建议那些既担心安全，又怕孩子「学坏」，但想让孩子试试看的家长？

Brian：首先，一定要戴头盔。小朋友跌倒，头部最重要，我见过很多都是全靠头盔救了他一命的。第二，如果你畀得小朋友玩，就要支持他。我妈妈当年就是这样，她相信我乖、相信我是真心喜欢滑板。她从来没有担心我会学坏，只是怕我受伤。今天我拥有的一切 — 廿四味、8FIVE2、Barbershop、演戏、Podcast⋯⋯全部都是滑板带给我的。

滑板最吸引的地方是：你永远无法完全驾驭它。你可能跌倒一千次，才做到一个动作。这个过程教会你坚持。做生意、追梦、做人，都一样。跌倒了，再试，试到成功为止。至于安全问题，跌倒是成长的一部分。擦伤、拗柴，都是必经的。你看着他从不会，到会，那种成就感，值得的。

（图片来源：IG@jbs8five2）

后记：育儿，如蝴蝶破茧而出

当年陪女儿写「蝴蝶」的情景，曾令Brian感到崩溃，现在回望，却成了最珍贵的回忆。「她可能不记得了，但我记得。」这或许就是为人父母最动人的矛盾 —— 我们记得所有的挣扎与艰难，然后将它们熬成养分，陪着孩子，一笔一划，写出属于他们的蝴蝶。

那只九千几个笔画的蝴蝶，终于破茧而出。（图片来源：《亲子王》）

文：林诗敏

图：李沃涛、受访者提供

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