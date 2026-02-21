字体端正从细节看高下 字体潦草影响成绩或致公开考试降级｜中文好好学

小时候，陪我做功课的是外婆。时至今日，早就不记得她有没有纠正我做错的地方了，但清楚记得，写得不好的字，她一定坚持要我擦掉重写。如今我的字虽然算不上秀丽，但肯定称得上端正。

（图片来源：PhotoAC）

最近网上流行以人工智能分析字体，说是可以剖析性格云云。我没有尝试分析自己的字体，但我知道这个细节也可以决定成败。说成败也许过于宏大，我们从客观的说起。公开考试批改中文作文，十分属于字体分数，但笔划如果不清晰，例如因为字体潦草，写横的时候长了一些，写弯的时候不见清晰的曲线，例如「己」写成了「已」或者「乙」，也可作错别字论。你以为这不过是不足挂齿的分数，但光是使用涂改带或就此删去文字，已足以是八分或三分之别，而只要笔划不清晰，则本来可以加上三分错别字分，也要拱手让人。加起来，这里可以是八分的分野。公开考试不同等第之间，都不一定有八分之差，例如平均来说70分以上5**，有时候62分已是5甚至4级了。

（图片来源：PhotoAC）

一切 不仅是分数差异

可是更多的损失，藏在不可见的地方。小学生交上一篇字体难辨的作文，先不论分数如何，老师连批改的意欲都大大降低，更遑论给予仔细的评语。光是圈出写得不好的字，红色的圆圈都已经占据了大半的版面，老师没有空间仔细评阅，学生自己也不会用心阅读批改内容。恶性循环一直延续，字体优劣，不仅是分数的差异，也是学习过程的缺失。

（图片来源：PhotoAC）

长大后，打字的时候当然占多，但一手字的好坏，还是会有人注意到的。朋友自小习毛笔，写得一手秀丽的书法，闲暇的时候甚至兼职替人写请柬。也见过同事写字潦草，连数字的笔划有时都潦草得很，结果下班结算的时候，总是因此多花了时间重新核对帐目。到了这个阶段，已可谓「本性难移」，要修改字体，也稍嫌太晚了。

（图片来源：PhotoAC）

字的美丑 彰显的比你想像中多

小时候的我们当然不会想那么多，最好可以得过且过，有时间完成功课已经值得拍手庆贺。就如那时稚嫩的我从来不会感激外婆的用心良苦，更多时候是抱怨她吹毛求疵；如今回想，才知道这么一个不起眼的细节，是足以影响一生的小习惯。

（图片来源：PhotoAC）

想起读书的时候总是读到乔布斯的例子。大学辍学的他因为无聊，走到艺术课室旁听，学会了不同字体的美学，也是后来令苹果产品突围而出的重要因素。字的美丑放诸人生的种种范畴，也许是最不显眼的环节，却也是最容易进步，最不需要智商天赋的一环。不必人工智能的分析也可知，字写得整齐，正正就是反映人认真勤奋与否，是否重视细节。字体决定成败，人生，也是细节决定高下。

吴芷盈

凝皓教育小学中文导师

哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。

IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

相关文章︳如何改善中文成绩（上）覆卷校对的重要性：分辨错别字、别盲目背诵词语︳中文好好学

相关文章︳如何改善中文成绩（下）中文阅读卷提升答题技术2大方法 「多操练题目」真系攞到分？︳中文好好学

相关文章︳专注力不足源于一个坏习惯 从源头入手重新审视生活习惯再起步︳中文好好学

相关文章︳要进步先要这样做！不用成为第一名 孩子进步两分也值得赞扬 ︳中文好好学

相关文章︳「另类」学习方式提升学生对中文兴趣 英文口诀教写作方向？｜中文好好学