升中面试2026│4大热门中学升中面试资讯 收生准则/面试流程公开 一中学要见「家长」？

升中面试2026｜家长与同学们最为关心面试流程，现在特地集合了数所热门中学的面试流程细节，就算孩子没有申请以下学校，了解多一些，也可以为自己作出周全准备，综观各种形式，语言能力始终是重点，同学仔加油呀！

升中面试｜迦密中学 家长也要参与

位于何文田的迦密中学已具有60多年历史，向来校风低调，早年已在区内盛名，加上在2022年首次诞生DSE超级状元，令平民名牌展现于区外家长眼前，报读情况更为踊跃。学校向来注重英语，高中需选三科选修科，部分学生可额外选读数学延申部分M1或M2、其他语言科目及应用学习科目。

学校2026 - 27的中一自行分配学额共40个，所有面试生都会有面试机会。面试内容方面，面试官会分别以中、英文跟面试生个别面谈10分钟，面试生会各阅读一篇中、英文篇章，根据篇章内容面试官会作出简单提问。面试生单独面见后，会跟家长共同面见资深老师约五分钟，让家长了解学校文化，亦可以跟校方代表直接交流。此外，面试生需要带备小学老师已批改的小六中、英文作文及数学习作各一份。

收生准则：

小四至小六成绩 40% 操行 20% 课外活动表现 20% 面试表现 20%



自行分配学额：40个

宗教：基督教

性别：男女

地址：何文田忠孝街55号

网址：www.carmelss.edu.hk/site/

升中面试｜香港道教联合会邓显纪念中学 入U率99.2%

好学校不止于港九，位于北区的Band 1香港道教联合会邓显纪念中学，早于会考年代已经诞生多位状元，而2025年的其中一位超级状元也是来自邓显，亦是学校10年后再诞生状元，总结学校在去年DSE的成绩，学生考获四级或以上的百分率为87.3%、考获五级或以上的百分率为54.2%；平均每名学生考获四级或以上的数量为5.6、平均每名学生考获五级或以上的数量为3.5，考获符合本港大学入学要求者达99.2%，好想讲句「问你怕未」！

学校注重面试生的语文及数学能力，鼓励自主学习，除了中英双语外，高中能力较高者还可选读日文，并作为第四个选修科目。中一面试时会先让面试生以英语及粤语交谈日常生活话题，内容以评核面试生基本能力为主，毋须事前准备，不过日常练好双语必不可少，然后个别面谈，会着重面试生表达能力、应对技巧、思维能力、礼貌、仪容等。

收生准则：

面试成绩 30% 小学成绩及操行 30% 教育局「成绩次第」 (20% 课外活动 / 校内或校外服务 / 奖项 (20%



自行分配学额：51个

宗教：道教

性别：男女

地址：上水彩园邨

网址：www.tanghin.edu.hk



升中面试｜张祝珊英文中学 学术操行皆重视

东区传统名校张祝珊英文中学，学额竞争向来激烈，学校于2025年开设四班中一，同年亦诞生首位DSE状元，可说是热门中的热门。学校重视语言能力，学术以外对操行要求亦高，认为学生必须具备良好的态度，待人处事有礼。

面试分别以英语及粤语进行，由两部分组成，第一部分是个人环节，面试生需以英语与面试官沟通，也需要朗读英文篇章，文中会有字词留空，面试生要选择答案然后才朗读整篇文章，继而回答与篇章有关的问题；第二部分会以粤语进行小组讨论，约五至六人一组，讨论题目跟时事、日常及校园生活有关。面试官将对面试生的语言水平、逻辑思维、沟通技巧及态度进行评估。

收生准则：

教育局「成绩次第」 50% 面试表现 20% 小四至小六上学期的奖项 20% 课外活动及服务 10% 注：面试生须于最近的成绩表中获取乙级操行或以上



自行分配学额：40个

宗教：/

性别：男女

地址：北角云景道11号

网址：www.ccsc.edu.hk

升中面试｜浸信会吕明才中学 流程严谨

沙田区向来是「兵家之地」，因为该区的英中学额是全港第二多，因此深受新界区家长追捧。浸信会吕明才中学就是当中的头牌之一，就算有两所联系小学，吕中提供的学额仍算充裕，是不少学生的心仪之选。

面试分两轮，首轮是小组讨论，以广东话进行，每组由四至五名面试生组成，包括首轮个人发言和次轮自由讨论，每名面试生将收到一份试题，试题纸上包含一则阅读材料、一道首轮个人发言题目和一道次轮自由讨论题目，并且有10分钟的准备时间。面试官透过面试生的讨论、协作、汇报，评估其学习行为、态度、策略及能力。次轮是单独面见，面试生分别以广东话及英语进行，内容围绕日常生活、兴趣及时事，亦会有情境题，评估面试生的应对与思考能力。

首轮收生准则：

操行与服务 25% 教育局「成绩次第」及校内成绩 25% 课外活动(项目及奖项) 10% 首轮面试表现 25%

次轮收生准则：

操行与服务 25% 教育局「成绩次第」及校内成绩 25% 课外活动(项目及奖项) 10% 面试表现 25%

自行分配学额：50个

宗教：基督教

性别：男女

地址：沙田沥源源禾路11号

网址：www.blmcss.edu.hk



