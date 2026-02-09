10分钟学会神级记忆法！必备2招改善成绩｜儿童心理

在孩子的人生路上，必须面对不同的面试与考试。我们该如何帮助孩子做好准备？在这篇文章中，我会分享两个有科学根据的方法，帮助孩子提升记忆力，让他们在面试和考试中表现更出色。

改善成绩方法1：透过测验复习

要让孩子在面试和考试中表现更好，适度的测验练习非常有益。但家长要注意掌握测试的频率，避免给孩子造成过大压力。心理学研究曾比较两组学生的学习成效：第一组只进行温习，完全不做测试；第二组则在温习之余加入测验。研究追踪了学生在不同时间点（五分钟后、两天后、一星期后）的表现，结果显示有测验的第二组整体表现明显优于只温习的第一组。

这个研究带来重要启示，尤其在AI科技普及的今天，并一如我经常建议大学生在完成一个课题（例如第一章）后，善用AI平台强化学习一样。做法是将课堂资料输入AI系统，请它根据内容设计多项选择题，甚至可以把课本题目交给AI，让它生成相似的测试题。

学生们发现，透过这种「测试式学习」，在真正考试时更有信心，因为已经习惯应对类似题目。这种方式不仅加深理解，也能显著提升考试表现。

改善成绩方法2：建立正向的沟通方式

我们平常与孩子的沟通方式，往往会内化成为他们在考试时的自我对话。我常提醒学生：「我已尽了自己的责任，做好了能做的部分，我有信心可以表现得好，其余的就交给上天吧。」这句话很重要，因为它帮助我们分清哪些是可控，哪些是不可控。能掌握的部分要认真完成，无法掌握的部分则要学会放手。这是一种健康心态：专注于能做的，接纳无法改变的。

我观察到，情绪管理较差的学生在考试时常出现问题。他们会不断对自己说：「为甚么总是学不会？为甚么这么困难？去面试又要被人批判，好像在等别人挑选我一样。」这种消极的自我对话往往削弱了表现。

因此，无论是校内考试、升学面试，甚至是求职面试，我都会鼓励学生：「我们已经准备了这么久，现在就是登台表演的时刻，让我们好好享受这个过程。」关键在于心态的转变：你可以选择带着恐惧，告诉自己「这太难了，我准备这么久可千万别出错」，也可以选择积极地想「我准备充分，终于有机会展现自己，让我好好享受这一刻，我有信心做得好」，这两种心态会带来截然不同的结果。

要帮助孩子在人生挑战中表现出色，无论是面试还是考试，首要任务就是教会他们妥善管理情绪。只有当孩子学会与情绪和谐共处，才能在各种考验中发挥最佳水准。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

