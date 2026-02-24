儿童理财｜校长吁及早建立良好理财习惯 家长必学将储蓄融入生活：「财分三份」建立储蓄习惯

理财不仅是成人的课题，更是孩子必备的生活智慧。今个农历新年，家长不妨与小朋友一起拆利是，让他们学习如何分配利是钱等理财知识。

学校透过阅读绘本等多元化活动，让学生明白理财的道理。（图片来源：受访学校提供）

田少斌校长 从小培养理财素养

九龙城区圣公会圣提摩太小学田少斌校长认为：「理财教育的本质是价值观教育，理财不仅是『管理金钱』，更是培养孩子责任感、规划能力和价值观的重要途径。」在小学阶段，孩子正处于价值观形成的黄金期，透过理财教育，学校并非要教孩子如何「致富」，而是培养他们的「理财素养」， 包括正确的知识、自律的态度，以及在资源有限的情况下如何作出明智抉择，并且明白储蓄的意义。「在数码消费盛行的当下，及早建立良好的理财习惯，能帮助学生在未来的人生路上平衡财富与快乐，追求真正充实丰盛的人生。」田校长说。

圣公会圣提摩太小学田少斌校长（图片来源：受访学校提供）

快乐不止是数字增长

田校长指出，学校透过三方面推动理财教育，包括模拟体验，学校举办了「Simlife生涯规划体验」及「Project M2做个小老板」活动，让学生在模拟环境中面对进修、投资或消费的抉择。这种「虚拟人生」让他们明白金钱与时间、努力之间的关系，反思「生活的快乐来源」不单是数字的增长，更是目标的达成与平衡。

学校亦透过跨学科校本课程，将理财教育融入数学、常识及生命教育科，例如在生命教育课加入「作金钱的管家」课题 ；在周会时段透过安徒生会「童话理财宝库」或香港会计师公会「穷小子 富小子」计划，利用绘本故事种下种子；高年级学生则参与「理财问答比赛」或桌游比赛，以生动的形式巩固知识。

「做个小老板」活动让学生在模拟环境中学会如何作出明智抉择。（图片来源：受访学校提供）

「透过引入专业视野，专业人士的分享将抽象的经济概念转化为具体的实践建议，亦能引导学生观察身边的金融运作，开阔他们的国际视野。」此外，田校长强调家校合作也是理财教育的重要一环，学校早就留意电子消费带来的危机，因此特别举办了「预防课金成瘾」及「引导孩子理财」家长工作坊，指导家长如何有系统地为子女灌输健康理财观，帮助孩子学习规划未来。

通过不同理财游戏，让学生在趣味中理解交易、成本与风险。（图片来源：受访学校提供）

学生分享：捐款行善

6A 赵思博：通常会将利是钱先储蓄一半，待应急时使用；其他会用在有需要的地方，如充值八达通、买文具等。余下的就用作捐款，帮助有需要的人。

赵思博（图片来源：受访学校提供）

6C 吴彦霏：Every New Year, whenever I get red packets, I ask my mom to put them in my bank account so that I can help my mom and dad when I get older.

吴彦霏（图片来源：受访学校提供）

零用钱金额不是重点

问田校长关于小学生使用零用钱建议，他先讲及史丹福大学棉花糖实验：四岁儿童面对一颗糖，若能等15至20分钟不吃，便可获第二颗；能等待的孩子长大后于学业、社交表现也更佳，显示「延迟满足」能力与长期成功相关。「这带来的教育意义是，家长给零用钱是为了教小朋友智慧理财，不应『花尽』，所以给予多少不是重点，重点是教导正确观念。」

新春佳节，利是钱不仅是祝福，更是一个绝佳的「教育情境」。（图片来源：受访学校提供）

田校长提醒，对于六至七岁即小学一、二年级的小朋友，家长可开始教授理财观念，如已准备好也可提供固定零用钱。「此阶段已有基本数字概念，但要在家长陪伴下共同管理，才能帮助做好预算，并培养延迟满足能力 —— 为了未来更大回报（如多得一倍糖果），小朋友能克制眼前小诱惑的自我控制力。」至于金额，香港小学生平均每周零用钱约80元，应依年龄及家庭情况决定，扣除交通和正餐需要，预留储蓄及捐献等。若真是各样原因「用尽零用钱」就等下周，练习延迟满足，有助培养预算纪律及抗挫力，持之以恒自可养成财务自律性。

小学生每周零用钱建议

小一至小二（6 - 8岁） 每周10 - 20港元 小三至小四（9 - 10岁） 每周30 - 40港元 小五至小六（11 - 12岁） 每周50 - 80港元

（图片来源：PhotoAC）

家长篇：将储蓄融入生活

事实上，理财教育不止在过年，更见于日常生活，家长应该把日常储蓄习惯融入生活的点滴教育，田校长也给予家长一些建议。

1. 从零用钱开始：家长可给予小朋友固定、适量的零用钱，并约定可使用范围（如零食、小文具），让孩子在「有限」中学习「规划」。

2. 善用「目标视觉化」：如果孩子想买一件较贵的物品，家长可以一起画「储蓄进度表」，每存下一笔钱就涂满一格。达成目标的过程，本身就是一堂生动的毅力课。

3. 游戏中学习：通过「大富翁」等桌游，或模拟小店买卖的游戏，让孩子在趣味中理解交易、成本与风险。

田校长总结，孩子是敏锐的观察者，我们如何谈论金钱、消费与分享，他们都看在眼里。理财教育的本质，其实是价值观教育，它关乎规划与耐心、选择与责任、感恩与分享。

及早建立良好的理财习惯，能帮助学生在未来的人生路上平衡财富与快乐。（图片来源：受访学校提供）

「财分三份」建立储蓄习惯

新春佳节，利是钱不仅是祝福，更是一个绝佳的「教育情境」。这笔「年终收入」正是孩子从抽象的「金钱概念」迈向具体的「财务管理」的关键第一步。田校长认为，与其担心孩子乱花钱，不如教他们如何聪明地用钱，建议家长教导孩子，一起建立简单易明的「财分三份」系统。

1. 储蓄（约50%）梦想的种子

目的：为中长期目标储蓄，如一次家庭旅行、一件心仪的乐器或未来的教育基金。

行动建议：带孩子亲自到银行，开立一个属于他的储蓄帐户。当小朋友看着自己的名字印在存折上，那份庄严感和拥有感成为他们的深刻体验。

（图片来源：PhotoAC）

2. 消费（约30%）选择的权力

目的：让孩子享有自主支配权，学习在预算内做出消费决策。

行动建议：引导孩子写下「愿望清单」，并区分「需要」与「想要」。例如，买一本必需的参考书是「需要」，而收集最新的游戏牌则是「想要」。这个过程能培养孩子分清优先次序，以及克制冲动的能力。

（图片来源：PhotoAC）

3. 分享（约20%）温暖的回响

目的：培养感恩之心与社会责任感。

行动建议：这部分可用来购买礼物感谢长辈的疼爱，或捐助给孩子关心的慈善机构。这份体贴他人的心意，远比金钱本身更有价值。学校建议学生在农历新年后，捐出一封利是予大埔宏福苑火灾的居民，为居民送上祝福及温暖。

（图片来源：PhotoAC）

