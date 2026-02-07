成为母亲后的觉悟：「生日」是母亲的纪念日 在孩子生日时可这样做︳海外升学

星期一的生日正日，丈夫悄悄向幼儿班请了假，带着两岁的女儿出现在我午餐的餐桌前。女儿用沾着果酱的小手拍拍我的脸，含糊地说「妈妈快乐」。晚上，与丈夫在安静的餐厅里享受久违的二人晚餐。烛光摇曳间，我却想起另一个女人 —— 我的母亲。

曾几何时，生日是属于自己的狂欢。约好友一起聚会，蛋糕要最喜欢的口味，礼物要心仪已久的款式，这一天仿佛全世界都该围着自己旋转。直到两年前，当护士将那个沾着血迹、浑身通红的小生命放在我胸前时，忽然明白了生日的另一层意义。

（图片来源：PhotoAC）

这个被我称为「生日」的日子，对另一个人来说，是永远改变生命的纪念日 —— 是少女成为母亲的转折点，是身体被撕裂又重新愈合的开始。我的母亲，在30多年前的这一天，经历了同样的历程。她曾告诉我，生我的那天医生在外堵车迟迟未到，护士们都让她再等等，她在产房挣扎了许久。而当时的我，只把这段故事当作有趣的家族传说，从未真正听懂其中的重量。

（图片来源：PhotoAC）

成为母亲后，我才懂得那种「把自己打开」的奉献。怀胎十月的身体变化，哺乳期彻夜未眠的疲惫，孩子生病时的心如刀割……而这一切，我的母亲都为我经历过。当我为女儿的第一次发烧手忙脚乱时，才想起母亲说过，我幼时每次生病，她总是抱着我在客厅踱步到天亮。

（图片来源：PhotoAC）

香港的节奏太快，我们习惯了将情感压缩在节日里表达 —— 母亲节送花、父亲节吃饭、生日派对。但当了妈妈后，我发现最该感谢母亲的日子，不是5月的第二个星期日，而是我的生日。这一天，是她从女人蜕变为母亲的纪念日，是她将自己的一部分永远分给另一个生命的开始。晚餐后，我拨通了母亲的电话。「妈」我说，「今天是我的生日，但我想谢谢你。」电话那头沉默了几秒，我听见轻微的吸气声。「傻女」她的声音有些哽咽，「你快乐就是我最快乐的事。」

（图片来源：PhotoAC）

这或许就是母爱的循环。曾经，母亲将我带来这个世界；如今，我带着她的血脉，牵着我的女儿继续前行。生日蜡烛的光晕里，我看见三个女人的影子：外婆、母亲和我。我们用不同的方式爱着，却共享着同样的传承。

（图片来源：PhotoAC）

亲爱的香港父母们，或许我们可以在孩子生日时，多讲一个故事 —— 关于生命如何开始的故事。不仅是蛋糕和礼物，更是关于一位女性如何勇敢地成为母亲。我建议大家不妨在生日当日，除了准备自己喜欢吃的蛋糕，还多买一束花送给母亲，感谢她当天付出的一切。

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

相关文章︳英伦升学：掌握改革新制写好UCAS个人陈述 3大核心重点+4个实用技巧︳海外升学

相关文章︳人生的两个转捩点：从挫折到成长的旅程 或有意想不到的正面影响︳海外升学

相关文章︳DSE选科︳DSE、A-Level选科黄金秘诀：升学规划要「以终为始」 4大大学学系对应科目︳海外升学

相关文章︳给双申英美大学「双申」家庭3个建议：录取季进行时从容规划每一步 ︳海外升学

相关文章︳各国手机禁令应对数位浪潮：澳洲「全球最严格」禁令/英国「上学即没收」政策 这地区最中庸｜海外升学