为何小朋友会变「小野兽」？两本儿童绘本教孩子接纳愤怒与情绪｜好书推介

好书推介｜你见过孩子愤怒的样子吗？不是那种撒娇的扭计，而是那种仿佛全身都在燃烧，眼神里充满了毁灭欲望的愤怒。那一刻，你觉得眼前这个可爱的小天使不见了，取而代之的，是一个无法沟通的小野兽。第一反应通常是恐惧，接着是镇压。「唔好嘈！」、「再嘈我就⋯⋯」我们试着把那团火扑灭。两本关于情绪的经典绘本，告诉我们愤怒不是需要被消灭的敌人，而是一场孩子必须独自经历的事。

儿童绘本推介1：《野兽国》

第一本是经典绘本《野兽国》。故事里的阿奇，大概就是家里小孩的缩影。他在晚上穿上野狼外套，在家里大吵大闹，甚至对妈妈大喊：「我会吃掉你！」结果呢？他被惩罚回房间，没有晚饭吃。

（图片来源：受访者提供）

穿上野狼外套去捣乱吧

如果是普通的说教故事，接下来阿奇应该会反省流泪。但作者没有这样写，在阿奇的房间里，长出了森林，海浪涌了进来。愤怒的阿奇跳上了一艘私人小船，航行到了一个叫「野兽国」的地方。在那里，他成为了野兽之王，和那些长着尖牙利爪的野兽们一起。阿奇在现实中被压抑的能量，在这里得到了彻底的释放。

（图片来源：受访者提供）

狂欢之后，当阿奇发泄够了，他闻到了远处飘来的食物香味。他突然觉得寂寞，想回家了。于是他脱下王冠，坐船回到现实的房间。在那里，晚餐已经摆在桌上，而且还是热的。

（图片来源：受访者提供）

这碗热汤，是情绪教育最温暖的注脚：你可以生气，变成野兽，甚至可以离家出走去心里的孤岛。但当你回来时，妈妈的爱依然在那里，没有变冷。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《菲菲生气了》

阿奇是透过「幻想」来宣泄，而《菲菲生气了》则是透过「感官」来平复。

这种委屈，立即点燃了菲菲心中的炸药。作者用极具张力的颜色来描绘这场心灵灾难，菲菲就像一座即将爆发的火山，要把周遭的一切都吞噬。菲菲选择了跑出去，冲进树林，一直跑，直到再也跑不动为止。

（图片来源：受访者提供）

从咆哮到大自然的世界

这时候，神奇的事情发生了。她哭了一会儿，然后开始看见石头和大树，也听见小鸟声。随着菲菲的心情改变，画面边框的线条颜色，也从愤怒的红色，慢慢转变成平静的蓝色和绿色。

（图片来源：受访者提供）

菲菲爬上一棵老树，感受微风吹过头发，看着广阔的大海。「这个广大的世界安慰了她。」这一段描写很浪漫，我们大人何尝不是如此？当情绪来到顶点，我们需要的不是大道理，而是大自然。我们会发觉自己的愤怒在广阔的天地面前，显得如此渺小。

（图片来源：受访者提供）

情绪是一场必经的地震

无论是阿奇的野兽国，还是菲菲爬上的那棵老树，它们都是孩子情绪的避难所。生气就像一场心灵的地震。地震发生时，能量必须释放。我们不需要跳进去跟野兽打架，也不需要阻止火山爆发，只需要确保他们在一个安全的范围内释放，然后像阿奇妈妈一样把晚餐准备好，再给一个温暖的拥抱。

（图片来源：受访者提供）

情绪会来，也会走。暴风雨过后，孩子会发现，爱还在，而自己又长大了一点。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店

让绘本成为亲子最美好的回忆

www.kadeyjadeybook.com

