富丽敦海洋公园酒店探险家低至$50玩6000呎室内游乐场 两大全新互动体验 农历新年有优惠︳亲子好去处2026

亲子好去处2026｜快到农历新年，未有外游计划的家长，想必会为孩子安排一些本地玩乐节目，既想去室内游乐场玩，又想去主题乐园放电？不如就去海洋公园，入园前后还可去香港富丽敦海洋公园酒店畅玩重新登场的室内儿童游乐场The Explorers探险家，内有7个游乐区，以香港不同的自然奇观做主题，小朋友置身其中就如在香港不同角落探险！今日（4日）上午10点更有优惠，低至$50即可畅玩，连农历新年都用得。即睇室内游乐场优惠详情与快抢连结。

亲子好去处2026︳富丽敦海洋公园酒店探险家低至$50

富丽敦海洋公园酒店The Explorers探险家为占地6,400呎的室内儿童游乐场，设有7个专为 1 至 10 岁儿童特别设计的独特软垫游乐区。小朋友可体验香港联合国教科文组织世界地质公园的巨大岩层，在海盗洞穴中寻找宝藏，再探索大埔滘自然保护区、石澳泳滩和米埔湿地，然后在著名的鹤嘴灯塔结束玩乐航行的旅程！探险家更新增两大互动体验：璀璨夺目的 「幻彩探步」 及充满挑战性的 「探险者之壁」，一个室内游乐场就开展香港探险之旅！

亲子好去处2026︳富丽敦海洋公园酒店探险家低至$50（图片来源：KKday）

点击图片浏览室内游乐场详情：

【快闪限量抢–买一送一】The Explorers 探险家通行证 – 60 分钟

优惠：HK $200/2 大2 小，平均HK$50/位（原价 HK$400/2大2小）

【快闪限量抢–7折】The Explorers 探险家通行证 – 60 分钟

优惠：HK$140/1 大1 小，平均HK$70/位（原价 HK$200/1大1小）

优惠详情：

优惠期（预订期） : 2026年2月4日15:00至2月10日23:59

使用期：2026年2月8日至3月31日

The Explorers 探险家开放时间：09:00 - 19:30（需自行联络酒店预约时间）

地址：香港仔海洋径3号 香港富丽敦海洋公园酒店地下 探险家

*通行证适用于一位小童（10岁及身高142厘米或以下），及一位成人陪同。

*12 个月以下幼儿可免费入场

*玩乐区仅供10 岁或以下及身高不超过 142 厘米之小童享用。

*每位小童必须由一位成人全程陪同及监护。所有小童进入游乐设施时必须穿著防滑袜。

