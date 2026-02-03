立春｜8大 立春禁忌 做错无运行 犯太岁+一类人要躲春 / 立春开运法增财运｜农历新年习俗

农历新年习俗︳今年2月4日为「 立春 」，根据中国传统，一月一日是新一年开始，而「立春」就是春天真正开始，故这天才是「送蛇迎马」的第一天。立春是廿四节气中的第一个节气，又称「立春节」或「春节」，立春也代表寒冷的冬天将要结束，天地万物重现生机，春暖大地。在这个充满生机的日子，原来有8大传统 立春禁忌 ，不然会有损运气。同时亦有建议五类人最好 躲春 ，大家可用作参考，以迎接新一年。

农历新年习俗︳8大 立春禁忌 竹筷立春开运法

根据小孟老师星座塔罗牌之清水孟资料，古人说「春分到，蛋儿俏」，在立春之日，可以将鸡蛋「立」起来，就代表立春，也提醒我们于新一年要要端正品德。小孟老师星座塔罗牌之清水孟就归纳了以下8点，大家可以留意一上，以免犯禁损运气。根据台湾埔盐紫竹观音宫所指，2026年的立春特别于2月4日的凌晨4:01:51，（农历腊月十七），距马年春节尚有13天，是为早「立春」。

立春｜在立春之日，可以将鸡蛋「立」起来，就代表立春。（图片来源：PhotoAC）

另根据小孟老师星座塔罗牌之清水孟资料，古人说「春分到，蛋儿俏」，在立春之日，可以将鸡蛋「立」起来，就代表立春，也提醒我们于新一年要要端正品德。小孟老师建议其中一个「立春开运法」：「竹筷开运法」，一年之季在于春，立春后慢慢万草丛生，故建议可以找两支竹筷子代表树木。在立春时将竹筷子放在手袋或办公地方，放1-2天后，再拿出来夹东西吃，代表今年「有的吃」，有「春」于台语上与「䞐」同音，「䞐」意即有剩余、富饶的意思。同时小孟老师亦归纳了以下8大 立春禁忌，大家可以留意一下，以免犯禁损运气。

（图片来源：PhotoAC）

立春｜五类人要「躲春」

有言立春之日要「躲春」，但根据台湾埔盐紫竹观音宫所指，原来不是人人要「躲春」，只是气场敏感、容易受太岁影响的人才需要「躲春」，而有五类人就需要「躲春」：

宜躲春朋友：犯太岁的四大生肖

2026年为马年，与太岁存在值、冲、刑、害、破关系的4大生肖，运势易受波动，需「躲春」。

属马：本命值太岁 + 午午自刑，双重影响力叠加。作为本命年，属马人易情绪焦虑，也易与人产生磨擦，于健康上需多加留意心脏与肝火问题。躲春可平稳气场，减少内耗。 属鼠：子午相冲，水火相克。子鼠与午马为十二地支「六冲」，气场易有冲突，也易遭遇事业变动、突然破财，亦会增加意外风险，躲春可避气场冲撞，平稳运势。 属牛：丑午相害，土火相害。属牛的人易招小人暗算，事业或会遇上瓶颈位，脾胃健康与偏财方面亦要多加留意。躲春能减少暗里阻碍，避免是非缠身。 属兔：卯午相破，木火相破。属兔的人气场易紊乱、情绪急躁，人际内耗与事业感情变故的风险亦会增加。躲春可稳固气场，降低意外发生的机率。

（图片来源：PhotoAC）

台湾埔盐紫竹观音宫另指出，民间有部分将属鸡的人纳入「犯太岁」（酉午相刑），认为属鸡的人人易遇口舌之争、合约纠纷，大家可根据自身情况选择躲春，图个安心。

宜躲春朋友：年龄逢「九」的人群（明九+暗九）

民间认为，虚岁逢「九」是「关口年」，气场较弱，容易受到外界干扰。「明九」指虚岁尾数为「9」者，如9岁、19岁、29岁等；「暗九」指虚岁为9的倍数者，如18岁、27岁、36岁等。这类人群宜躲春，是为了平稳度过运势波动期，减少不必要的困扰。

（图片来源：PhotoAC）

躲春要这样做 可留意5个细节位

大家若想求心安而选择躲春，可留意以下由台湾埔盐紫竹观音宫提出的5个细节位。根据台湾埔盐紫竹观音宫。躲春的原则是「宜静不宜动」，并非随便找个房间静待，而是要掌握精准的时间，并守对规矩，透过仪式感发挥趋吉避凶的作用。

躲春细节1：精准把握躲春时间

2026年立春交接时间为2月4日凌晨4点01分51秒，民间躲春需涵盖「交节前后各一小时」，即凌晨3点01分至5点01分，共两小时。于这段时间是新旧气场交替时段，要避开这段时间，尽量减少干扰。大家可选择安静独处两小时，保持心平气和、不被打扰便可。如工作上不许可，可提前一天选安静时段独处两小时即可。

（图片来源：PhotoAC）

躲春细节2：选对场地独处守静

选择自己常住的房间，要安静、通风，可提前清理房间杂物，在整齐环境中，气场更稳定；

（图片来源：PhotoAC）

躲春细节3：隔绝外界

关掉手机铃声、电视、电脑等电子设备，避免打电话、传讯息，不与家人或其他人交流，独自静坐即可。 可看书、写日记等低耗能活动，不睡觉、不走动，保持清醒的平静状态。

（图片来源：PhotoAC）

躲春细节4：配合合适颜色衣著

犯太岁生肖可穿亲友赠送的红色内衣、红袜子，民间认为红色能辟邪化煞、调和气场。但忌穿全红，可搭配五行互补的饰品，如属马的人可配蓝色围巾（水属性）、属鼠的人可配白水晶，中和火性气场。

犯太岁生肖可穿亲友赠送的红色内衣、红袜子，民间认为红色能辟邪化煞、调和气场。（图片来源：PhotoAC）

躲春细节5：增强仪式感 稳固气场

亦可搭配简单的「加强」方法，于在房间摆放一盆黄金葛（台湾称为「绿萝」）（旺木气，调和火性），或一个铜葫芦（化解煞气）；亦可随身佩戴本命佛吊坠，如属鼠的戴千手观音、属马的戴大势至菩萨，睡觉时取下用红布包裹。躲春结束后，可吃点生菜、春饼「咬春」，寓意迎接春气、纳福招财。

躲春结束后，可吃点生菜、春饼「咬春」，寓意迎接春气、纳福招财。（图片来源：PhotoAC）

资料由受访者提供，意见仅供参考。

