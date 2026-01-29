各国手机禁令应对数位浪潮：澳洲「全球最严格」禁令/英国「上学即没收」政策 这地区最中庸｜海外升学

海外升学｜最近参加一场教育讲座，有位外籍妈妈分享了她禁止女儿带手机上学的挣扎：因为全校几乎只有她这样做，女儿感到被孤立，亲子间为此经历多次冲突。她无奈地问：「难道只能靠家庭孤军奋战？政府或学校不能有更明确的指引吗？」这问题深深触动了我，也让我开始系统性地观察各国如何应对这股数位浪潮。

「全球最严格」禁令 澳洲禁16岁以下儿童使用社交媒体

上月澳洲政府宣布将立法禁止16岁以下儿童使用社交媒体，要求平台严格执行年龄验证，违者面临重罚。这项被称为「全球最严格」的措施，背后是对青少年心理健康危机的直接回应 —— 研究显示，过度使用社交媒体与焦虑、自尊低落及网路霸凌密切相关。澳洲的做法揭示了由政府主导划定底线的趋势，将数位保护视为公共健康议题。

英国的校园实践：分权而治的多元模式

英国公立学校在政府指引下，多数学校实施「上学即没收」政策。手机必须放入个人置物柜或由学校统一保管，课间仅允许在指定区域有限使用。伦敦部分学校更引进屏蔽讯号的「手机保险箱」，从物理上断开诱惑。英国教育部明确鼓励校长全面禁止手机，并将纪律权下放给学校。

私立学校策略更为细致多元。许多顶尖私校如伊顿、哈罗，采取「功能型使用」原则：允许携带手机，但仅限于联系家长或教育用途，社交娱乐功能在教学时段完全禁用。部分学校甚至开发内部通讯系统，替代对公共社交媒体的需求。许多寄宿学校亦会举行「Digital Detox Week」 要求学生在指定日子里不能使用智能手机，让眼睛和大脑远离社交媒体，同时学校会安排许多线下活动培养师生之间的人与人交流。

北欧的平衡之道：限制与教育并行

芬兰、瑞典等国则展现另一种思路：不全面禁止，但透过国家课程强制融入媒体批判教育。学生从小学就被教导演算法如何运作、资讯如何被操纵，以及如何管理萤幕时间。同时，学校普遍规定「无手机课堂」，但课后允许有限使用，强调的是培养自律而非绝对禁止。这项措施是政府、学校以及家长三方的共同责任，确保学童更有效的使用智能手机和平衡社交媒体带来的利弊。

给香港家庭的启示

观察各国，可发现三大共通点：

一是将决定权明确化（无论是国家立法或校规），减少家庭孤军奋战的压力；

二是结合硬性限制与软性教育，单靠禁令难以长远；

三是强调校园作为「数位避风港」，保障专注学习的环境。

这场全球性的手机攻防战，终极目标并非将科技妖魔化，而是帮助下一代在数位浪潮中学会游泳，而非溺毙其中。当各国政府与学校开始携手划出护栏，家庭也不再需要孤单地站在第一线 —— 这或许是我们能给孩子最珍贵的数位时代礼物。

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

