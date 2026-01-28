艺术助孩子全方位发展的5个优点 3方法将艺术融入生活｜颜铠铭校长随笔

在忙碌的亲子生活中，我和丈夫总会花时间，与女儿一起涂鸦、画画及弹琴。在香港生活，大人们常常注重孩子的学业成绩、运动能力或语言发展，却容易忽略一项能全面滋养孩子内心的元素 —— 艺术。无论是涂鸦、唱歌、跳舞还是手工制作，艺术不仅是玩乐，更是孩子成长的强大助力。研究显示，接触艺术的孩子在创造力、情绪管理与问题解决能力上，都表现得更出色。

艺术为甚么对孩子如此重要？

艺术教育不是为了培养艺术家，而是帮助孩子全方位发展：

1. 激发创造力与想像力

孩子画画时，能完全自由表达，不用担心对错。这能训练他们的创新思维，从不同角度看世界。女儿有次画了一只「会飞的猫」，还编了个故事，听得我和丈夫笑不停，那一刻我感受到她的想像力有多丰富。

2. 发展精细动作与手眼协调

握笔画画、剪纸、捏黏土等动作，能锻炼孩子的手部肌肉，提升协调性。这对未来写字、扣钮扣等日常技能有直接帮助。

3. 提升自信心与情绪表达

完成一幅作品带来成就感，尤其当父母赞赏时，能大大增强孩子的自信。有次长假期与女儿去动物园，我们看长颈鹿吃叶子、大象吃香蕉、猴子捣蛋⋯⋯女儿兴奋得手舞足蹈。回到酒店后，她迫不及待拿起小背囊中的蜡笔，画了一幅彩色的「动物总动员」：有粉红色的长颈鹿、蓝色的大象、绿黄相间的猴子。整幅画用尽了所有鲜艳颜色，充满活力。她画完后，骄傲地跑过来展示给我们看，我们都忍不住大赞：「哇，颜色很漂亮，动物们看起来超开心，你画得太棒了！」她笑得眼睛眯成一条线，那份自信和喜悦全写在脸上。现在那幅画还贴在她的房间墙上，每次看到都提醒我们，艺术就是这样，成了她的情绪出口，让快乐的情绪透过颜色和形状尽情流露，也帮助她记住美好回忆。

4. 培养观察力、专注力与问题解决能力

画一只动物或观察自然时，孩子需要细心注意细节，这能训练专注与记忆。创作过程充满选择与试错，让他们学会灵活思考。

5. 促进社交与文化理解

亲子或团体艺术活动，能让孩子学习分享、合作，还能接触不同文化，培养尊重与包容。

3个方法将艺术融入生活

如何在日常生活中发挥艺术的力量？融入艺术不需要昂贵课程或专业工具，从家里的小角落开始，就能让孩子快乐创作。重点是「过程重于结果」，让孩子自由发挥，父母从旁鼓励即可。

方法1：在家设立创作角

准备蜡笔、水彩、纸张、黏土等基本材料，放一个小桌子或盒子，让孩子随时涂鸦。每天10至15分钟「自由画时间」，不给主题，任他们发挥。

方法2：亲子共同创作

周末或平日晚上一起做手工：用废弃物做小怪兽、画家庭肖像，或用棉花棒、瓶盖印图案。这不仅增进亲子互动，还让孩子感受到被陪伴的温暖。

方法3：融入日常生活

我最爱和女儿散步时观察叶子、云朵，回家画下来。家中有旧杂志，又可以和女儿一起剪贴做拼图，创作故事书。天气好的时候，我们一家亦会到公园捡落叶做贴画或参观博物馆等。

艺术不是奢侈品，而是孩子成长的必需品。从今天开始，一起拿起蜡笔，让孩子的世界充满色彩吧！当他们长大，回想这些创作时光，必定是满满的幸福与自信。

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

