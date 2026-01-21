从孩子行为看出家庭的真面目 解读孩子情绪的3个小贴士︳儿童心理

孩子的行为其实是在「说话」。许多家长将孩子的扭计、退缩或情绪爆发视为「行为问题」，但这些行为往往是深层情感的讯号，是孩子用他们有限的认知能力和情绪表达方式，向家人展示其内心的不安与缺乏被连结的感觉。这些「小讯号」若被家长忽视或误读，可能导致问题恶化。

行为背后的情绪讯号

家庭中的每一位成员都是系统的一部分—— 当某个成员出现问题行为时，并不是孤立存在，而是在反映整个家庭系统的情绪失衡和压力。孩子的焦虑、抑郁甚至各种身体症状，常常是家庭情感不稳定的「代言」。这是因为他们没有的语言表达能力发展未算成熟，又或是情绪调节能力未能直接表达内心真正的矛盾和痛苦，只能透过行为来传递讯息。曾见个案小学三年级的晋晋，近月频繁发脾气，甚至在学校打同学；母亲原本以为这是青春期的反叛，但在家庭治疗时揭示，晋晋的行为与家庭现状有密切相关。晋晋的父母关系紧张，父亲长期忙于工作，母亲则因情绪低落而常常哭泣。晋晋每次看到妈妈哭泣便变得暴躁，他的「攻击性」行为实为潜意识中的情感呼喊，是希望妈妈能回应现实并给予更稳定的情感支持。

不同年龄的反应差异

孩子的行为反应会随着不同年龄阶段与个别性格差异而展现不同面貌。幼儿时期，孩子较多透过身体与行为表达情绪，例如抓狂、频繁哭闹或夜尿等生理反应。进入小学阶段，情绪问题多开始内化，表现为焦虑、身体不适如肚痛，或在社交中退缩。青少年期则常见更明显的反抗行为，如挑衅、逃学，以及情绪爆发等行为问题。这些行为不应简单地被标签为「坏行为」或「问题儿童」，它们往往是孩

子尝试使用可见方式来处理内心无法言说的情绪困境的一种表达。美国家庭治疗师Virginia Satir曾经指出，孩子的问题其实是家庭内未被处理的情绪的展现。父母若能从惯常的批判和苛责中退一步，转而观察孩子行为背后隐藏的讯息，会发现孩子常常在问：「你仲关心我吗？」、「我还能感受到安全吗？」这两个基本的情感需求是孩子行为的核心动机。

情绪管理让家庭自我疗愈

从觉察到修复，是家庭自我疗愈的关键起点。父母若能以好奇和理解的态度来面对孩子的行为，而非以惩罚或否定来反应，这是修复的第一步。当孩子被理解和接纳，他们的防卫性行为自然会减弱，情绪更能稳定。许多时候，家庭治疗并非在于改变孩子，而是协助父母找回与孩子重新连结、培养情感交流的方式。

家长应留意生活中的细微变化，如孩子突然变得沉默寡言、用词变得负面，或出现不寻常的情绪波动，温暖的回应能让家庭氛围逐步恢复连结与安全感。

解读孩子情绪的3个小贴士：

当孩子情绪爆发时，先安抚再分析，避免即时说教； 将行为视为讯息，问「佢想话畀我听啲咩？」而非「点解咁顽皮？」 ； 维持每天至少10分钟的真诚对话，让孩子觉得被看见。

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

