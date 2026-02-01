了解生命的不同姿态 两本以「线条」描述人生故事的绘本︳好书推介

好书推介｜我看过一个很特别的画面。那天风很大，一位爸爸手里紧紧拉着一条风筝线。风筝飞得很高，线拉得很直，在风中发出微微的呼呼声。爸爸没有跑，只是静静地站在原地，仰着头，眼神专注地看着。而在他旁边，有一群孩子正围着一个没有音乐的空地，手舞足蹈地跳着自创的舞步，跌倒了又爬起来。这像是生命的两种姿态：一种是在紧绷中安静地等待，另一种是在混乱中尽情起舞。这次要介绍两本极具艺术元素的绘本。它们不约而同地，都用「线条」来描述人生的故事。

儿童绘本推介1：《我期待⋯⋯》

《我期待⋯⋯》这本绘本的设计非常简单，却极具震撼力。绘本的开始，是一条红色的毛线。这条线从第一页延伸到最后一页，像是一条血管，也像是一条时间轴，串起了主角的一生。

那条贯穿一生的红线

作者只用了一个句型：「我期待⋯⋯」，就写尽了人的一生。

小时候，红线是圣诞树的装饰；长大后，红线连结了爱情；后来，红线变成了婴儿脐带；最后，代表了生命的终结，化为思念。那条红线时而松，时而紧，精准地捕捉了我们在生命不同阶段的心情。

作者在原版绘本的最后，并没有写上法文的「Fin」（完），而是写了「Fil」（线）。这是一个很有意思的比喻 —— 生命不会结束，它会变成另一条线，交到下一代的手中，继续延伸下去。

儿童绘本推介2：《一起跳舞》

韩国绘本作者苏西．李（Suzy Lee），再次打破了我们对「书」的想像。这本书不止是用来读的，它还可以用来「听」和「摸」的。

打开《一起跳舞》，你会看到乐谱，一个小女孩在黑暗中打开眼，抛出一颗小圆球。接着，法国作曲家莫里斯．拉威尔（Maurice Ravel）著名的《Bolero》舞曲开始响起。虽然书是无声的，但作者用画面创造了声音。随着《Bolero》的渐强节奏，小圆球在纸上弹跳，带动了线条的震动，动物们都加入了这场舞蹈。书页运用了特殊的设计，当你把书页拉开，仿佛乐谱被无限延长，生命力在纸上呈现出来。

在黑暗与战火中跳一场舞

这不止是一场欢乐的舞会。作者在创作时，看到了战争的新闻。于是，音乐变成了噪音，舞蹈变成了逃亡。这是一个非常大胆的隐喻 —— 和平和毁灭的一线之差。然而，即使在战火与黑暗中，那个孩子依然在跳舞。

《一起跳舞》是一种感官的阅读冲击。你看得到音乐，摸得到那些镂空和烫黑的音符。生命不总会是一帆风顺。

人生交响乐

《我期待⋯⋯》代表了生命的长度；《一起跳舞》代表了生命的力度。我常觉得，家长就是那个在旁边看着的人。我们看着孩子手里握着那条红线，跌跌撞撞地往前走；看着他们在人生的五线谱上，有时走音，有时跌倒，有时跳出连我们都惊叹的舞步。

是的，这就是生命。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

