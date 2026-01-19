过度紧张的父母带来5个影响 适度放手才是孩子的学习契机︳儿童游戏治疗

趁着假期，我和儿子去了不少地方，其中一个大型户外弹床游乐场就聚集了许多「紧张型家长」。先来谈谈我对这类家长的定义：第一类，寸步不离型 —— 好像足球场上的守方，时刻紧盯着孩子，不敢离开半步。第二类，担心受伤害型 —— 乐园里人多拥挤，这类家长会把自己化身为保护网，只在孩子半米范围内活动，一旦有其他小朋友靠近，便立刻出手阻挡。第三类，事事不准型 —— 跑不行、跳不准，只要有人靠近就立刻叫停，务求孩子在游乐场里只能「散步式」活动。

过度紧张的父母可能带来的五个影响

1. 心理健康：

长期处于紧张的家庭氛围，孩子容易感到焦虑与压力，甚至可能引发抑郁或焦虑症状。

2.亲子关系：

父母若总是过度紧张，容易忽略孩子的情感需求，令亲子间缺乏亲密感与良好沟通。

3.自信心：

过度期望与压力会让孩子怀疑自己的能力，降低自尊心，甚至害怕失败、不敢尝试新事物。

4. 应对方式：

孩子会模仿父母的行为，如果父母总以焦虑态度面对生活，孩子也可能学会以不良方式处理压力。

5. 社交能力：

父母若过度干预孩子的社交或学业，可能限制孩子自主探索与建立人际关系的机会，影响社交技能与自我管理能力。

当然，父母的紧张情绪往往源于爱与关心。如果能找到适当的方式，改善家庭氛围，透过积极沟通与支持，就能减轻这些负面影响。

适度放手 才是孩子的学习契机

作为父母，保障孩子安全是首要条件，这点毋庸置疑，但适度的放手，其实正是孩子学习的过程。游乐场就像一个微型社会，孩子会在其中学习避免意外（家长可在合适距离观察并适时指引），但应避免过度介入孩子的社交与探索。

家长可以留意，当你不在身边时，孩子往往能突然展现出不依赖父母的一面，尝试自我克服困难或透过模仿他人来学习。这些模仿会成为记忆，让孩子在未来遇到类似情况时能运用经验解决问题。适度的轻微犯错，正是孩子最佳的学习时机。毕竟，父母不可能24小时、7日无间断地看守孩子。

作为家长，紧张是可以理解的，但有限度的关顾才是孩子成长的要素。适度放手，让孩子在安全的环境中尝试、探索与学习，才是培养独立与自信的关键。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

