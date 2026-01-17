通德学校「爸爸也Camping」亲子时光重燃父亲温柔 教孩子学习「爱要开口」︳颜铠铭校长随笔

在忙碌的都市生活中，许多爸爸每天早出晚归，为家庭奔波劳碌，却常常忘了停下来，好好拥抱身边的孩子。爱，本来就藏在心底，但有时「口难开」，一句简单的「我爱你」或一个紧紧的拥抱，却成了奢侈。每年学校都会举办「爸爸也camping」，爸爸会与孩子在学校度过两日一夜的露营。今年以「拥抱每分钟」为主题，正是提醒我们：时间飞逝，亲子时光最需珍惜。

（图片来源：通德学校）

脱离日常的亲子时光

两日一夜的露营，让爸爸和孩子脱离日常琐事，一起扎营、做早餐、看卡通片、送小礼物、在空间细小的帐幕内分享心事⋯⋯这份难得的经历，不仅让孩子学会表达爱，也让爸爸重新找回那份被生活磨平的温柔。记得活动当天，孩子们兴奋地拉着爸爸的手，一起搭帐篷。平时在家，爸爸或许是严肃的「一家之主」，但在礼堂内，他弯着腰，与孩子一同汗水混着笑容，那一刻，孩子眼中闪耀的崇拜与依赖，让人动容。

（图片来源：通德学校）

孩子的心意月历

最触动人心的时刻，莫过于孩子们亲手制作月历。那一本本简单却充满心意的月历，不仅画上了家庭的温馨画面，还写下孩子对爸爸的悄悄话 —— 在某些特别的日子，有着「想爸爸和我一起做的事」。这些童言童语，纯真而直接。孩子渴望与爸爸一起完成的事，看似平凡，却道出了孩子最纯粹的渴望 —— 不是昂贵的玩具，而是爸爸的陪伴与关注。原来，孩子心里的爱，从来不是沉默的，只是我们大人太忙，忘了细心聆听这些心愿。

（图片来源：通德学校）

爸爸的承诺与温柔重燃

这些月历，让「爱在心里口难开」的爸爸们，终于听见孩子的声音。许多爸爸在帐幕旁翻开月历时，轻声承诺：「好，爸爸会努力做到。」那一刻，不仅孩子学会把爱说出口，爸爸也重新点燃了内心的温柔。生活磨平了棱角，但这些小小愿望，像保鲜剂一样，让父爱历久常新。

（图片来源：通德学校）

这次「爸爸也Camping」不仅是露营，更是心灵的洗礼。它让我们反思：生活再忙，也要拥抱每分钟。对孩子来说，学会把爱说出口，是成长的礼物；对爸爸而言，重新保鲜那份父爱，让它历久常新，才是最大的收获。希望每个家庭，都能从这样的活动中，找回那份简单却深刻的亲情。因为爱，从来不该只藏在心里，而是要大声说出来，让它在每一个拥抱中，永远温暖。

（图片来源：通德学校）

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

相关文章︳学习是自然而然的事 助孩子抓紧学习动机和尝试机会︳颜铠铭校长随笔

相关文章︳「熄电视」学节制玩桌游代手机 训练孩子这3方面能力︳颜铠铭校长随笔

相关文章︳饲养动物加入课程体验自然 学校设「动物园亲身接触感受生命︳颜铠铭校长随笔

相关文章︳培养孩子好奇心与学习探索身边的美好：从观察蚂蚁的一刻开始︳颜铠铭校长随笔

相关文章︳4个方法温柔陪伴情绪低落的孩子 为孩子打伞一起走过情绪低落的日子︳颜铠铭校长随笔