高效温习法│油蔴地天主教小学（海泓道）尖子学生传授高效温习法 做好时间管理 专心上堂靠一个学习小法宝

高效温习法︳身为家长，有时真的想问哪些「级头」小朋友是吃甚么长大？（笑）两位来自油蔴地天主教小学（海泓道）的同学，访问时刚出了第一学段成绩，六年级的周楺浠是全级第一，而五年级的陈善衡自言今次稍失预算，但也考获全级第16名，两位不仅学业表现优异，更是积极参与各类活动的活跃分子。

高效温习法︳尖子温习法公开！（左）周楺浠 P6（右）陈善衡 P5（图：陈仲梁）

尖子温习法︳辩论训练集中

面对升中的楺浠，既是班长、图书馆管理员和诗歌队的指挥员，还有参加中文辩论、升旗队指挥、童军，也在学钢琴。「最喜欢的科目是中文、数学和常识，中文我喜欢借着阅读去发掘多一点中文词汇，（喜欢常识的原因？）可以帮助我更了解这个世界。至于数学在我来说是一个很富挑战性的科目，可以培养逻辑思维。」禁不住赞楺浠说话清晰流畅，她谦称是中文辩论训练到自己的口才和思路，也学懂了集中。

STEAM是楺浠兴趣，选中学也以「读书与活动并重」学校为首选。（图：陈仲梁）



至于善衡是篮球校队正选队员、司职控球后卫。（打后卫？）因为我唔够高（摄影师跟记者异口同声：你未发育咋！），坦言趁未正面面对升中，刻意在这一学年参加更多运动以外的活动，早前便跟同学组队参加「全港学界国家安全常识挑战赛（2025 / 26）」，输了但善衡说没关系。「第一次参加这类型比赛，是很好的学习经验，当时比赛日期跟考试很接近，要兼顾温习，的确没有太多时间准备（比赛）。形容自己马不停蹄出赛的善衡，校队于上学期先后参加了圣公会蔡功谱中学的「忠爱杯」小学篮球邀请赛及邓镜波学校小学篮球邀请赛，分别夺得殿军与季军，而两个比赛的MVP也是善衡。球赛战绩彪炳，但对第一学段的成绩不太满意。「不是很理想（已经比很多人厉害啊），可以再好一点，我知道的。」

善衡喜欢当后卫，因为可以在后场做指挥。（图：陈仲梁）

尖子要识！读书要做好时间管理

记者和楺浠一面听着善衡的真情剖白，都不禁请他不要自责，他自评是过于投入打机所致。「我是三年级加入校队，训练强度多年来如是，过往也能保持成绩在头五之内，代表咩呢？代表运动对学业没有影响。检讨今次成绩，发现自己有很多不小心的错漏，所以现在有主动做多一些练习。」善衡直言HKAT（中一入学前香港学科测验）的中文有难点，读高一级的楺浠立即点头附和「同意，这部分很难掌握，要做多些练习才有机会挣分数」。

陈善衡 P5、周楺浠 P6（图：陈仲梁）

楺浠继续解释：「HKAT的中文有很多题型，去年自已都要花时间适应，如要在一段小篇章中句意综合，但那些答案选项有很多是混合意思，甚花脑力拆解。」善衡「系啦系啦」回应。（打算怎样补救？）「做好时间管理。多做练习、多看书。」至于「花了太多心思」的打机，善衡说收到成绩时以为从此要跟它讲再见，没料班主任竟为他求情。「班主任跟爸妈说我只是未发挥，而且一直也有努力，不用一刀切，我真的很感激班主任啊！」扬言要「报答」班主任，也履行对爸妈的承诺，现在善衡每天只会在完成所有功课、温习及自己畀自己的练习后，才打机10分钟放松一下。「我在每个部分都专心投入，执行得不错，说来有点搞笑，我真的喜欢上做练习！」

多阅读是专心关链 看卫斯理训练逻辑思维

行文至此，相信大家已发现，两位小学生已经讲过多次专心，而需要专心致志的温习，他们同样一条不紊。楺浠经历了两次呈分试，心得是「投入做不同类型练习」。「特别是数学，因为之前很多都是错在不细心，所以妈妈鼓励我做多些弱项的练习，锻炼自己的细心。HKAT中文的确要好好消化，尤其是阅读理解部分。」「学校呈分试会越来越难，对吗？」善衡问楺浠。「（点点头）所以鼓励同学多看课外书吸收知识，做阅读理解时会更快看懂前文后理。」「看多一点课外书。」善衡喃喃自语，楺浠在旁笑说：「我不是打机打过笼，我是看书看过笼，真的要好好控制时间。」楺浠沉迷阅读的程度，是晚上妈妈会走入房间问「仲睇？」，连她自己也用废寝忘餐来形容。

陈善衡 P5（图：陈仲梁）

香港公共图书馆借用人可借最多10项图书馆资料，楺浠会请爸妈与姐姐一起帮忙去借书「借到成间屋都系书」。作为小书虫，楺浠最爱看卫斯理、倪匡的作品，正在追看《寻梦》。「看书时用了卫斯理的角度分析事情，也同时训练了我的逻辑思维，还可以在书中找到很多有趣的字词，记下来后再去查意思，留待日后中文考试时看有否用处；用上这些字词会加分的。」楺浠最后这句看着善衡说，二人交换了一个「了然于心」的眼神。

周楺浠 P6（图：陈仲梁）

上堂必须要专心

说到温习心得，楺浠强调上堂必须要专心听书，同时亦写笔记，顺便选择记低重要的字词。「中文和英文这两科真的要多看书、多听和多说，才可以进步。自己的英文尚可进步，所以现在都有上一些和外籍老师对话的课堂，看看可否再促进自己的英文口语能力。」楺浠认为写好一本笔记、考试前重温，就不用看这么多本书，而且她会在笔记内加入额外补充，增润知识。这边厢善衡将于下学期第一次呈分，他向来会于考试前三至四星期开始温习，别以为运动健将就坐不定，善衡说自己上课时认真专注并take notes，「老师在讲解中其实分享了很多技巧，有助我们掌握得更好。

楺浠(左四)跟同学组队参加 皇仁书院主办的「小小发明家—创意资优比赛」。（图片来源：受访学校提供）

然而，如何专心呢？「如果你真心喜欢一件事，自然会努力投入、用心做好。倘若根本不感兴趣，那我认为与其勉强去做，不如选择自己真正喜欢的事情。毕竟我知道，有时候父母可能会强迫孩子做某些事，这种情况不太妥当。我喜欢篮球所以非常投入，或许不算好喜欢读书，但除了做运动，读书真是我的责任，所以我很有目标，心仪中学是华仁书院（九龙）及圣公会曾肇添中学。爸妈从没有给我压力，但我会拿出打篮球时的专注放到书本上。」善衡认真地说。

「一心多用」的楺浠，要保持好成绩又常参加活动、比赛，她说要感谢妈妈的无限量支持，从不说这个不能参加、那个不准试，交给她自己决定。「妈妈说小二前还会为我安排妥当，但往后的路就靠自己去走；所以我常常提醒自己，一旦选择了一件事，就要全心投入、专心完成。」 —— 做自己喜欢的事，心无挂罣，专注勤勉，想不到是两位小学生提醒了终日碌碌无为的记者。

文：刘佩桦 图：陈仲梁、受访者提供

