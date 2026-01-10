听到孩子说话便想说教 家长别再说：「为你好」 转换这种方式教导增感情︳儿童游戏治疗

有没有试过，小朋友放学回家跟你说：「妈妈，今天我跟同学A……」，母亲先回应：「原来系咁，发生唔开心的事一定很难过。」孩子听到后心情稍微好转，但母亲随即补上一句：「但你觉得自己有无错吖？」孩子立刻垂头丧气，闷闷不乐。这位妈妈看似理解孩子，能说出孩子的难过，但作为父母仍忍不住要说教，甚至把自己的立场灌输给孩子。

放下「为你好」及「早跟你说了」

「其实我不想这样说，我这样是为你好的。」这句话，父母是否也曾说过？「为你好」往往是一句杀伤力极高的武器，因为它通常伴随否定或责备，是孩子的警号。这句话一出，孩子便会提高戒心，无法完整吸收父母想表达的意思。孩子越大越不愿与父母沟通，原因正是父母与子女之间从未真正交流过。当孩子做错事，父母是否曾确认过孩子为何这样做？他们的内心到底在想甚么？

（图片来源：PhotoAC）

「看看，我早就跟你说过吧！」这句预判词，相信很多家长都说过。但它背后隐藏着一个讯息 —— 这句话容易让孩子感到落井下石。因为每次失败，孩子最希望得到的是父母的支持，而不是再次被提醒错误。因此，父母的用词和态度非常重要。

（图片来源：PhotoAC）

那么，究竟要如何与孩子谈话？ 首先，要从身体动作开始。当孩子主动找你时，如果情况许可，先放下手上的工作，这是最重要的一步，让孩子感到被尊重，愿意与你交谈。其次，弯下腰与孩子平视，让他感受到你真正在聆听。接着，要控制自己的言词，不要急于插话，而是耐心倾听。在聆听过程中，家长可以透过点头或复述孩子的话来回应，这能提升孩子的表达意愿。同时，观察孩子的表情和动作也很重要，因为这些细节往往透露出他们的情绪。

（图片来源：PhotoAC）

转换提问方式

很多家长面对孩子时会感到不安，担心孩子若不提醒便甚么都不做，于是常常问：「你功课做好了吗？」然而，父母也不能完全不管，所以提问要有技巧。第一句不要直接切入功课，可以先闲聊，例如：「圣诞节快到了，有没有同学你想送礼物？我们送甚么好？」透过轻松的话题建立交流，再慢慢回到正题。但「做好功课未」这句话最好避免，取而代之的是从孩子的感受出发，例如：「你在功课上有没有遇到难题想我帮忙？」这样体谅而坚定的态度，孩子会更容易接受。

（图片来源：PhotoAC）

随着年龄增长，孩子对父母的感受也会改变。从学行的小宝宝，到青春期满脸愤怒的少年，他们逐步成长，如果在幼儿阶段没有建立良好的家庭关系，长大后要改变就更困难。父母除了教导孩子，也需要不断学习。毕竟，没有人天生懂得如何当父母，我们都是从上一代的经验中慢慢揣摩，才成为新的家长。

（图片来源：PhotoAC）

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

相关文章︳电子产品是福是祸？家长要做好一件事 网络可开启小朋友学习兴趣︳儿童游戏治疗

相关文章︳家庭的雏型如何影响小朋友成长？父母在孩子成长阶段要做3件事︳儿童游戏治疗

相关文章︳每次考试都面临大敌！家长谨记鼓励比责备重要 温习期间必要做一件事︳儿童游戏治疗

相关文章︳「失踪的小朋友去了哪里？」灾难过后的调节 多层面心理支援减少PTSD ︳儿童游戏治疗

相关文章︳为何小孩子会经常出现对抗性行为？ 家长遇孩子「反抗」应这样做︳儿童游戏治疗