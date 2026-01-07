多元智能培育孩子的真正价值 提升这两方面能力为职场成功的关键钥匙 ︳高主教书院前校长杨世德专栏

在当前的教育环境下，追求高分往往被视为学生、家长与教师的首要目标。然而，若我们仅仅聚焦于学术成绩，却忽略了「多元智能」的培养，恐怕会限制孩子未来的无限可能。特别是在未来的职场竞争中，「语言能力」与「表达能力」往往比试卷上的分数更能决定一个人的职涯高度。

甚么是「多元智能」？

哈佛大学心理学家霍华德‧加德纳（Howard Gardner）提出的「多元智能理论」告诉我们：人类的智慧不该只由单一的智商（IQ）定义。每个人都拥有多种不同的潜能，包括语言、逻辑数学、音乐、人际交往及内省智能等。这意味着，教育的本质不应只是训练考试机器，而是要全方位发掘并培养学生的独特天赋。

语言与表达：职场成功的关键钥匙

在众多智能中，语言能力与表达能力扮演着举足轻重的角色。这不仅关乎如何写作或说话，更是思维逻辑与人际影响力的展现。

语言能力的价值： 优秀的语言能力能帮助学生精准地理解资讯并转化为思想。在职场上，这意味着能与同事、客户进行高效沟通。一位能清晰阐述观点的员工，往往比沉默寡言者更容易获得上司的赏识与同事的信任。

4个方法在生活中提升这些能力

培养这些能力并非一蹴可几，我们可以透过以下四个策略，从日常生活中着手：

从兴趣出发：鼓励学生参与演讲、辩论社团或写作比赛。让他们在舞台上或文字中找到乐趣，进而建立自信。 日常练习：家庭是最好的练习场。鼓励孩子在餐桌上分享一天的见闻，或针对新闻时事发表看法，让「开口说」成为一种习惯。 互动学习：创造与他人交流的机会。透过小组讨论或观点分享，学生能在互动中学会倾听与回馈，这是沟通的双向艺术。 广泛阅读：阅读是输入，表达是输出。大量的阅读不仅能扩充词汇量，更能拓展知识视野，让孩子的言谈更有深度与内容。

结语：为未来打下坚实基础

教育的终点不是一张成绩单，而是让孩子具备适应未来的能力。在多元智能的培育蓝图中，语言与表达能力是不可或缺的核心。具备良好沟通能力的学生，未来在多元化的职场中将更能展现自我价值，赢得机遇。让我们不再只盯着分数，而是重视全人发展，为孩子打造一把开启美好未来的金钥匙。

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

