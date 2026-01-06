孩子出现「代偿性行为」或因这原因 父母争执易增孩子压力 夫妇和谐相处3个贴士︳儿童心理

在家庭治疗中，经常会见到一些看似「有情绪问题」的孩子，但仔细了解后，发现孩子的行为其实是对家庭气氛的回应。家庭，不止是孩子成长的地方，更是他们理解世界、人际信任与自我价值的第一个「人际系统」。父母之间的互动方式、沟通风格，甚至沉默与回避，都在不知不觉间成为孩子的心理蓝本。

家庭互动的「隐形剧本」

美国精神科医生及家庭治疗学家Murray Bowen创立的家庭系统理论（Bowen Family Systems Theory）提到，家庭成员的情绪是相互连动的，任何一方的改变，都会牵动整个系统的平衡。对孩子而言，父母的互动模式就是潜藏的「剧本」。曾有个个案，10岁的Josa最近出现焦虑与夜尿问题，父母以为是学业压力，但在家庭治疗中发现，家中气氛长期紧张：父亲常冷淡沉默，母亲常感不满却压抑情绪，两人之间的冷战成为家中常态。浩然虽「无听到争吵」，却敏锐地感受到父母的疏离与不安。他开始以身体症状表达情绪，正是系统失衡下的自然反应。

孩子不仅是观察者，也是情感的「代言人」。父母未处理的情绪，往往在孩子身上出现代偿性的行为 —— 例如扭计、焦虑、退缩、攻击或过度乖巧。行为背后，是孩子在「帮家庭维持稳定」的无意识努力。

父母爱与界限的模糊线

过度纠缠或过度疏离的家庭关系，均会影响孩子的自我发展与情绪调节能力。特别在港式家庭中，父母常把孩子放在家庭决策的核心位置 —— 从晚餐的菜式到旅行的地点，都由孩子主导。表面尊重孩子，其实是界限模糊的表现。举例父母争执后，有时会问孩子「认同爸爸还是妈妈？」，这种「三角关系」（triangulation）让孩子被迫扮演调解者，心理压力极大。长远而言，孩子会难以建立清晰角色边界，日后容易在人际关系中扮演「取悦者」，而非真实自我。建立健康的家庭界限不代表冷漠，而是让孩子知道「爱」与「权责」可以并存。父母有权作决定，有责任承担结果；孩子则可在安全空间中表达意见与情绪，孩子从和谐生活中成长。

孩子是情绪感应器

孩子从父母关系中学会「爱是安全的还是危险的。」如果父母之间充满批评或贬抑，例如妈妈否定爸爸的决策、爸爸表现被动或退缩，孩子会内化这种信念：亲密关系是权力斗争，而非合作。长远下来，这些孩子可能出现两种极端模式：一种是过度黏人、需要他人认可；另一种则是退缩、不敢靠近。两者的共同点，是缺乏安全感与内在稳定。父母的互动，无论冷战或爱意流露，孩子都「感受得到」。不是要做到家庭零冲突，而是要学会在冲突后如何「修补」。当父母争执后能诚恳沟通、示范道歉，孩子就会明白：「冲突并不可怕，修补才是安全感的来源」。

夫妇相处的3个实用和谐小贴士：

与伴侣相处时多用「我感觉」而非「你总是」，减少攻击式语言； 学习在冲突后向孩子展示「修补」，例如道歉或拥抱，让他学懂安全依附； 不让孩子介入父母矛盾，维持清晰家庭界限，让他做回「孩子」。

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

