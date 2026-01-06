尖沙咀太子酒店自助餐半价 低至$371叹阿拉斯加帝王蟹 $233叹3.5小时海鲜周末早午餐任食龙虾︳亲子优惠

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：09:30 2026-01-06
发布时间：09:30 2026-01-06

想一站式跟孩子喝玩乐，可以到尖沙咀，爸妈可以去shopping之余，尖沙咀也有不少适合孩子放电的好去处，如香港乐高探索中心，也可跟小朋友到西九文化区走走参观展览。出发去玩前，可以快闪优惠叹个太子酒店海鲜周末早午餐，低至$233就可以舒舒服服食足3.5小时，更可任食龙虾呢！另有 「极尚海陆烧烤自助晚餐」，低至$371即可叹阿拉斯加帝王蟹，小朋友也可尽情吃双层朱古力蛋糕，睇自助餐优惠快抢连结，去尽情食海鲜！

亲子优惠︳尖沙咀太子酒店SAVVY自助餐低至$233

「周末海鲜早午餐」有冰镇海鲜如龙虾、雪蟹、小龙虾、青口，另有即席烹调的烧澳洲牛肉配烧肉汁及芥末、香辣烤三文鱼、黑松露奶油酱长通粉等，甜品同样多款式，必试双层朱古力蛋糕、杂莓夏洛特、抹茶荔枝蛋糕、无花果奶冻、黑芝麻豆腐花、芒果柚子西米布丁、蓝莓芝士蛋糕、椰子覆盆子蛋糕、芝士蛋糕布丁 等，也可大叹热柠檬草饮料和 DIY泰式饮料等特饮，好chill呀！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

而平日半自助午餐就可选一款主食，选择有： 即切原条烧澳洲牛肉配扒意大利青瓜、泰式辣椒膏炒牛肉配白饭、泰式辣椒膏炒牛肉配白饭、粟米青衣鱼块配白饭、彩椒薯仔炆鸭胸配黑椒汁及白饭、南瓜意大利饭配巴马臣芝士片、韩式烤牛肋骨配白饭、韩式烤牛肋骨配白饭、泰式红咖哩虾配白饭、香叶萝卜炆牛肋条配白饭，再配上自助头盘及茗茶。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

自助晚餐尽情食阿拉斯加帝王蟹

至于SAVVY「极尚海陆烧烤自助晚餐」则提供阿拉斯加帝王蟹、龙虾、雪蟹、海虾、海螺等冰镇海鲜，还有多款刺身如三文鱼、吞拿鱼、甜虾、剑鱼，也有即席烹调烤阿拉斯加帝王蟹、烧澳洲牛肉配烧肉汁、烧鲍鱼香葱酱、铁板龙虾钳、铁板鸭肝等；甜品款式非常丰富，如子酒店蓝莓芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、朱古力魔鬼蛋糕、蜂蜜柠檬牛油蛋糕、茉莉芒果慕斯等，有个「甜品胃」的妈妈就要慢慢叹。自助晚餐更有冰镇果汁、罐装饮料、热柠檬草饮料和DIY泰式饮料无限畅饮，小朋友还可以棉花糖、士多啤梨、手指饼、菠萝、彩虹碎糖、饼干碎、花生碎、小熊软糖等于朱古力喷泉沾上满满的朱古力、大满足呀！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪｜低至5折】SAVVY 极尚海陆烧烤自助晚餐 
用餐时间：星期三至六及公众假期前夕：18:30 - 22:00 
优惠：5折：成人HK$455/位  ； 6折：成人HK$531/位 ；小童HK$305/位 
*已包括原价加一服务费 （原价：成人HK$834/位；小童HK$559/位）
*小童适用年龄：3至11岁 
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪｜低至5折】SAVVY周末海鲜早午餐
用餐时间：星期六、日及公众假期：11:30 - 15:00
优惠：5折：成人HK$323/位  ； 6折：成人HK$377/位 ；小童HK$233/位 
*已包括原价加一服务费  (原价：成人HK$592/位；小童HK$427/位) 
*小童适用年龄：3至11岁
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪｜低至5折】SAVVY 平日半自助午餐 
用餐时间：星期一至五，公众假期除外：12:00 - 15:00
优惠：5折：成人HK$197/位  ； 6折：成人HK$230/位   
*已包括原价加一服务费  (原价：成人HK$361/位) 
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情： 
优惠期（预订期）： 2026年1月6日12:00至2026年1月12日23:59 
用餐日期： 2026年1月7日至1月31日 
地扯：尖沙咀海港城太子酒店 3 楼 

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳尖沙咀九龙酒店自助餐半价 低至$250叹蟹脚、自助晚餐任食生蚝 小童$199食Mövenpick雪糕︳亲子优惠

 

