为何小孩子会经常出现对抗性行为？ 家长遇孩子「反抗」应这样做︳儿童游戏治疗

近日我常到儿子学校做义工，发现小朋友很喜欢和老师或同学唱反调。老师叫同学坐好，他们却偏偏走出座位；同学掉了东西，他们却把物件踢到另一边。甚至有两位同学在活动中动作过大被老师提醒后，竟然回应：「不用理会黄老师，她说的都是废话！」

家长也对孩子的对抗行为感到不快。父母叫孩子做一，他偏偏做二；叫他们专心学习，他们却只顾玩乐；叫他们不要做的事，偏偏故意去做。这些行为往往令家长感到困扰。究竟小朋友为何会出现这种情况？有甚么方法可以处理？

（图片来源：PhotoAC）

先理解儿童成长阶段特点

二至六岁的小朋友正处于探索自我与独立性的关键时期，对外界的一切充满好奇。他们透过这些行为来测试自己的能力，并逐渐理解周围的规则与限制。这些探索有助于孩子建构自我意识，并在与他人互动中寻求独立。孩子会透过观察他人的反应和情绪来揣测别人的感受，进而理解自己与他人的关系。

（图片来源：PhotoAC）

反抗行为正是他们主动探索界限和规则的一种方式，他们会测试父母或看护者所设定的界限，以理解这些规则的意义和可行性。这个过程帮助孩子明白哪些行为是可接受的，以及为甚么需要遵守某些社会规范。

透过反抗建立能力与地位

孩子希望能掌控更多，因此会透过反抗来表达自己。家长不必刻意与他们对立或过度纠正，因为孩子会从父母的言行中学习如何说服别人。如果父母经常否定或反对孩子，他们也可能用同样的方式去对待他人。因此，回应孩子的对抗行为，首要的是以身作则，树立良好榜样。家庭环境对孩子的行为发展有重要影响，研究指出，若家庭中存在高冲突或缺乏有效沟通，孩子更容易表现出对抗性行为。如果家长常用严厉的教育方式，或在处理问题时缺乏耐心，孩子可能会感到无助与愤怒，进而透过对抗来寻求注意或改变环境。相反，提供温暖和支持的家庭氛围，能有效减少孩子的对抗行为。

（图片来源：PhotoAC）

心理发展的一部分

儿童的对抗行为在心理发展中属于自然且正常的现象。在这个阶段，孩子透过反抗来探索自我、表达情感并学习社会规则。理解这些行为的意义，有助成年人更好地支持孩子的成长，而不是单纯将其视为不良行为。透过积极的引导与沟通，家长和教育者可以帮助孩子有效地表达自我，并学习适当的行为方式。

（图片来源：PhotoAC）

家庭是孩子成长的核心场所，因此拥有良好的家庭教育至关重要。父母的身心状态、行为举止、情绪管理和态度都需要保持一致，才能达到理想的教育效果。尤其在零至六岁这个阶段，孩子深受父母影响，故父母必须以身作则，做一个称职的家长，才能帮助孩子健康成长。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

相关文章︳教导小孩接纳不当行为 先学习分辨对错 从中学社会规则与情感表达︳儿童游戏治疗

相关文章︳电子产品是福是祸？家长要做好一件事 网络可开启小朋友学习兴趣︳儿童游戏治疗

相关文章︳家庭的雏型如何影响小朋友成长？父母在孩子成长阶段要做3件事︳儿童游戏治疗

相关文章︳每次考试都面临大敌！家长谨记鼓励比责备重要 温习期间必要做一件事︳儿童游戏治疗

相关文章︳「失踪的小朋友去了哪里？」灾难过后的调节 多层面心理支援减少PTSD ︳儿童游戏治疗