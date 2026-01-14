2026教育趋势│父母要「转型」成孩子教养教练 4大方向在家推动正向教育

2026教育趋势│情绪恍如温度计有高有低，近年社会对学童的情绪关顾日见重视，学校也加大力度发展正向教育，强调培养个人的性格强项、抗逆力和幸福感，每个人也活出丰盛，这些情绪管理硬件如何应用在自己身上？

2026教育趋势│家长要「转型」做孩子的教养教练（图片来源：PhotoAC）

在家推正向教育 维系良好亲子关系

或许家长今天回家后，先放下手机，亲问孩子在学校干过甚么？午餐有多难吃？同学又有没有擅自拿取你的文具呢？琐琐碎碎，却是孩子最想听到的关心与了解。如果是大龄孩子，家长不妨跟他们讲讲工作上的快乐与苦恼，让他们对父母的工作也有所认识，能够让孩子从小跟自己有所沟通，以坦诚的态度交谈、耐心聆听，不作批判、彼此信任，在这种平等平和的氛围下，自然能成就无所不谈的亲子关系。

（图片来源：PhotoAC）

不止追求稳健关系 4大方向助孩子成长

亲子关系除了追求正向稳健，活在AI世代，当按键便能得到大部分答案，父母要重新审视自己的角色，不能再做高高在上的知识传授型父母，应转型为引导孩子分辨真伪、深入思考的教养教练。

1. AI素养教练

训练孩子利用AI作高阶思维练习，一起讨论如何精准向AI下达指令，以及找出问题核心。家长亦可协助孩子使用AI制定个人化学习计划，如整理笔记、制作温习时间表等，最重要是以坦然心态和孩子讨论AI的限制、私隐风险、版权应用，还要明确制定使用准则，培养孩子的责任感与伦理判断，成为负责任地使用科技来学习的数位公民。

（图片来源：PhotoAC）

2.培养抗逆力与韧性

新时代充满各种挑战，培养孩子的抗逆力与韧性，能令其在复杂环境中自我立足。家长可陪伴孩子经历各种小挫折如比赛落败、成绩失利甚或抽不到盲盒，跟其正面回应挫折及分析如何面对，就如孩子忘记带功课，家长不必用尽方法送到学校，让孩子经历必然要接受的「惩罚」，避免过度补救，更能从中汲取经验。

（图片来源：PhotoAC）

3.改变批判教养

亚洲家长习惯「批判」孩子，全因自身也在批判教育中长大，恐妨「赞坏」，其实适度称赞不会「坏」，事事「指正错误」只会打击孩子自信，令其感到不备重视。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒，与其说「都话你咁样温习唔掂」，不如说「今次呢部分有进步㖞，下次我哋一齐克服难点」，一样能教养出好孩子。

（图片来源：PhotoAC）

4.适应力教练

科技一日千里，既要培养孩子的「数码头脑」，更要拥有主动学习的精神与能力，父母同时要展示能够敞开心房接纳新事物、不畏困难学习新科技的能力，成为孩子的榜样。

（图片来源：PhotoAC）

后记：请父母无论如何为孩子加油！

一直写一直写，我们放眼未来，心底里、说到底，只愿孩子平安快乐长大。年末之际，想介绍韩国作家孔枝泳的散文集：《无论你选择什么样的人生，我都为你加油 —— 24件妈妈希望你早知道的人生事》。成书时，孔枝泳以单亲身份养育三名子女，书中以大女儿为对象，以家书分享人生课题，少不得自己的三段婚姻，诚心因着自己为女儿带来两位同母异父的弟弟所带来的困扰而致歉，也因着重组这四口之家为女儿带来的难以适应而打气，作者放下其他身份，以母亲角度将自己过去的失败与脆弱剖白给女儿，让其以另一个角度思考未来，以及向女儿传达如书名般神圣的支持和信任，亦以温柔笔触「身教」现代父母如何跟子女相处，如何成为他们人生坚定不移的最强后盾 —— 这才是孩子的未来吧！当然，气还是要劳的，特别是收到成绩单时，就让为人父母的，一起笑到2026年吧！

《无论你选择什么样的人生，我都为你加油 —— 24件妈妈希望你早知道的人生事》（图片来源：资料图片）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

