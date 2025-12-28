Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

4个方法温柔陪伴情绪低落的孩子 为孩子打伞一起走过情绪低落的日子︳颜铠铭校长随笔

亲子
因大埔火灾带来的沉重悲痛，学校取消了原定的烧烤晚会，并安排特别时段，与学生坦诚对话，轻声解释取消的原因 —— 让孩子明白，对生命的敬畏，对苦难的温柔，以及愿意为陌生人点亮一盏小灯的勇气。这堂没有教科书的课，教会学生同理与尊重。随后，校园里悄然出现了一面「祝福阁」，孩子们用便条纸表达哀悼与关怀；一张张小小卡片贴上去，像星光铺满整面墙。在这场意外带来的伤痛里，学校愿用最温柔的方式，教会学生如何把心疼转化为力量，把无力转化为陪伴 —— 大概这是让人深刻而动容的生命教育。成人的世界，总会经历着生命中不同的难关；小朋友的世界，同样也会有哀愁与难过。当小朋友情绪不好的时候，我们该如何陪伴孩子走过这段时期？

（图片来源：FB@通德学校）
孩子的情绪就像天气

小朋友的情绪就像天气，有时晴朗，有时会突然下起倾盆大雨：可能因为考试成绩不如预期、和好朋友吵架、家中发生一些变化，或是单纯说不出原因的「心情不好」。这些情绪低落的时刻，其实是孩子成长的一部分。作为大人，我们最重要的任务，就是温柔地陪伴他们走过这段阴霾，让他们知道：低落并不可怕，因为总有人在身边拉着他们的手。

（图片来源：FB@通德学校）
温柔陪伴的4个方法

1. 先接纳情绪 再处理问题

当孩子说「我今天很不开心」，请不要马上说「没事啦！」、「快点开心起来」。你可以轻轻回应：「我看到你现在很难过，我陪着你，好吗？」让孩子感觉到「难过是被允许的」，他们的情绪才不会被压抑，才有空间慢慢平复。

（图片来源：FB@通德学校）
2. 用倾听打开心扉

找个安静的时刻，蹲下来和孩子平视，问：「可以告诉我，你心里在想甚么吗？」即使他们说不出完整的原因，也没关系，你的耐心倾听，就是最好的拥抱。有时，孩子只需要知道「有人愿意听」，心结就已经松了一半。

（图片来源：FB@通德学校）
3. 一起做小事    让心情慢慢回温

情绪低落时，不用强求大快乐，从小事开始就好：一起画画、散步、听喜欢的音乐、阅读绘本图书，或是简单地吃一顿温暖的晚餐。这些日常的小温暖，能让孩子感受到生活还是安全的、可靠的，也能让情绪找到出口。

（图片来源：FB@通德学校）
4. 大人先照顾好自己

家长和老师的情绪会传染给孩子。如果我们感到疲惫，请记得适时休息、寻求支援。我们稳定了，孩子才更容易安心。

（图片来源：FB@通德学校）
情绪低落就像天上的乌云，总会过去。而我们温柔的陪伴，就是帮助孩子撑伞、一起等阳光的那个人。当他们再次抬起头，一定会发现世界依然美好，而身边的爱从未离开。

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）
通德学校颜铠铭校长
学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

