中学生面对DSE心理困扰普遍化 调查：受访学生2成压力满分、4成有抑郁症状︳亲子热话

香港中学生面对香港中学文凭试（DSE）的压力，已成为一个不容忽视的社会现象。香港社会服务联会（社联）委托香港政策研究所于2025年2月至4月进行「中学生面对HKDSE压力的精神健康状况及求助行为研究」，揭示出考生心理健康问题正日益普遍化，近四成学生出现焦虑或抑郁症状，两成学生压力指数达到满分10分，反映出考试压力已严重影响青少年身心健康。

准DSE生整体压力指数平均达7.4/10分

虽然距离2026年香港中学文凭试（DSE）开考尚有四个多月，但应该有不少中五、中六生已积极地为这个被学生们视为「一试定生死」的公开试作出备战。社联于2025年2月至4月进行了「中学生面对HKDSE压力的精神健康状况及求助行为研究」，研究采用便利抽样，邀请13间学校的中五及中六学生参与问卷调查，最终收回1,017份有效问卷。受访学生以中五为主（72.7%），中六约四分之一（27.3%），男女比例约各半，平均年龄为16.8岁。

研究发现整体压力指数平均达7.4分（满分10分），其中20.9%学生表示压力「爆煲」，给出最高10分。约9%学生呈现明显抑郁或焦虑症状（困扰组），31.8%有失眠困扰。困扰组学生每日学习时间平均比健康组多出约2小时，睡眠时间却只有6.4小时，显示「多读少睡」成为常态，进一步影响身心状况。

高压考试环境令心理困扰普遍化

研究亦显示，困扰组学生在「感到被家人接纳」及「家人能一起解决问题」等家庭支持指标上，显著低于健康组。近七成（约2%）从未接受心理健康服务，主要担心家人的家人负面看法。另有近四成（6%）困扰的学生曾上网寻找心理健康资讯，近三成（27.5%）更曾网上求助，他们每日平均花4.8小时于社交媒体上，反映网络是重要介入渠道。

社联总主任（儿童及青少年服务）姚洁玲女士指：「受困扰的学生对某些线上辅导主题的需求特别高，其中以『升学就业的不安和恐惧』最为突出；其次是『排解学习压力』 和『处理高期望压力』。学生普遍偏好免费、匿名且方便易用的服务平台，同时希望获得高质素的聆听及具实用性的建议，以满足其心理及情绪支援的需要。」香港小童群益会赛马会大埔青少年综合服务中心杨锡平先生亦指：「青少年在网络世界所花的时间，往往比与老师或家人面对面交流的时间更多。他们有时更倾向以文字回复，觉得这样更自在、舒适。」「Secret Chat 默密倾」的社工已进驻Instagram、Threads等社交媒体平台，有需要的青少年深可于网上得到免费、匿名且有质素的聆听及实用建议。

3个简单方法助中学生有效面对DSE带来的心理压力

多关心孩子与结予个人空间是助他们解除压力的首要任务。另外，亦可透过提供匿名支援的社交媒体改变孩子「不想讲、唔敢讲」的沉默态度，让他们可得到免费的专业聆听及建议，也可以以下是三个简单的纾压方法，帮助中学生有效面对DSE带来的心理压力。

1. 运动与解压活动

运动是释放压力的有效方式。可邀请孩子一起慢跑、游泳或一起进行瑜伽，均能促进身心健康，释放积压的焦虑情绪，也可围绕亲子间感情。或建议学生每天抽出一些时间进行至少30分钟的有氧运动，既可独立进行，又可以提高身体健康质素，也能改善及稳定情绪。

2. 定期参与社交活动

与朋友和同学保持联系，参加各类社交活动，可以有效缓解孤独感和焦虑。通过分享彼此的经验和感受，学生可以获得情感上的支持，从而更好地面对压力。

3. 学习压力管理技巧

学生可以学习一些时间管理和压力管理技巧，例如制定学习计划、设置合理的学习目标等。这样可以减少对未来的焦虑，使学习过程更具可控性。

