利东街圣诞光影嘉年华 浪漫飘雪汇演/圣诞灯光音乐汇演/8米高LED圣诞树︳圣诞好去处

圣诞好去处︳除了维港两岸的灯饰，利东街的圣诞装置同样叫人期待。今年来到200米长的利东街林荫步行街，上空挂满巨型圣诞及圣诞球灯饰，就如走进随意门，置身于缤纷奇幻、五光十色的欧洲嘉年华！今年仍有飘雪汇演，还有一班圣诞老人村角色于指定时间快闪惊喜现身，大家记住来参加这个圣诞派对，跟圣诞老人与朋友们打卡互动。

圣诞好去处︳利东街圣诞光影嘉年华璀璨登场

利东街「Luminous Carnival」运用了超过两万颗智能LED灯珠，于200米长的利东街林荫步行街上空挂满巨型圣诞及圣诞球灯饰，还打造八米高的华丽幻彩圣诞树，LED圣诞树金光闪闪，非常吸睛；更有直径达7.5米的空中摩天轮，缀以绚丽的飞天热气球与优雅旋转木马，配合每晚上演的圣诞灯光音乐汇演「Luminous Symphony」，光影于每晚5点30分随悠扬圣诞音乐起动，每隔20分钟华丽上演，就如参加了一个极尽视听娱乐的圣诞派对。

（图片来源：利东街）

而备受全城欢迎的「Let It Snow！」飘雪汇演今年亦会继续登场，由即日起，逢周末（星期五、六及日）、平安夜、圣诞节与除夕夜，为大家打造难忘的白色圣诞时光，让你与家人一同沉浸雪花纷飞的奇幻世界！当漫天白雪轻盈飘洒，与缤纷圣诞灯饰交相辉映，节庆大道瞬间化作冬日仙境，绝对是今个圣诞最值得打卡的浪漫热点！将于12月20日及25日下午3:30pm及4:30pm（每场30分钟）一班圣诞老人村角色还会快闪惊喜，圣诞老人、雪人、小精灵及姜饼人将会跟大家互动合照点燃无尽的节日喜悦！场内亦有多个商户推出节日限定优惠，让大家可以边叹圣诞曲奇、咖啡边打卡！

（图片来源：利东街）

利东街圣诞呈献「Luminous Carnival」

日期：即日起至2026年1月1日

时间：10:00 - 23:00 （17:00亮灯）

地点：利东街林荫步行街及中庭

*12月24 - 26、31日亮灯时间将延长至00:00

Luminous Symphony灯光音乐汇演

日期：即日起至2026年1月1日

时间：17:30 - 22:50 （每隔20分上演1节，每节3分钟）

地点：利东街中庭

Let It Snow！飘雪汇演

日期： 12月19 - 20、24 - 26、31日（星期五至六、

平安夜、圣诞节及除夕夜）

时间：19:30、20:30、21:30 （每节15分钟）

地点：利东街中庭

圣诞老人村快闪派对

日期：12月20、25日

时间：15:30 - 16:00、16:30 - 17:00

地点：利东街中庭

