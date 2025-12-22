Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重拾学习兴趣│东华三院姚达之纪念小学（元朗） 推广桌游边玩边学 营造有利大脑学习环境

亲子
更新时间：07:15 2025-12-22 HKT
发布时间：07:15 2025-12-22 HKT

重拾学习兴趣│桌上游戏（桌游）不仅是娱乐工具，更是教育转型的利器，让每位学生在游戏中绽放潜能。东华三院姚达之纪念小学（元朗） 自2021年起积极发展校本桌游，是推动桌游教育的先驱之一，罗志民校长道出桌游作为一种互动性强、趣味盎然的活动，不仅能放松身心，还能巧妙地融入教学中，提升学生的参与度和主动性。

桌游校队表现出色，勇夺学界卡卡颂桌游大赛团体冠军。（图片来源：受访学校提供）
桌游校队表现出色，勇夺学界卡卡颂桌游大赛团体冠军。（图片来源：受访学校提供）

学校在校内建立桌游室，不仅收藏多款桌游，还营造出轻松愉快的氛围，让学生在课余时间沉浸其中。透过桌游，学生能暂时摆脱课堂压力，与同伴互动，增强团队合作和社交技能，这种「游戏中学习」的理念，让学习不再枯燥乏味，充满乐趣和挑战。

东华三院姚达之纪念小学（元朗）罗志民校长（图片来源：受访学校提供）
东华三院姚达之纪念小学（元朗）罗志民校长（图片来源：受访学校提供）

桌游大使 带动全校参与

喜爱桌游并乐于指导他人的学生，组成了桌游大使队伍，在小息及午膳时为同学主持各类桌上游戏，带动全校参与，现时更扩展至区内幼稚园及内地姊妹学校，学生透过交流活动分享桌游经验，让更多孩子受益。这种由学生主导的推广模式，不仅培养了学生的领导力和责任感，还让桌游成为校园文化的一部分。「学校成立桌游校队，选拔具潜质的学生参与学界赛事，不仅提升队员的桌游实力，还让他们广结志同道合的朋友。」罗校长说透过比赛，学生学习策略思考、决策力和抗压能力，这些技能自然延伸至学业中，例如在数学课上运用桌游的逻辑元素，让抽象概念变得生动有趣，提升学习数学的趣味。

桌游大使担任学界赛事工作人员，表现专业。（图片来源：受访学校提供）
桌游大使担任学界赛事工作人员，表现专业。（图片来源：受访学校提供）

营造有利大脑学习环境

除了桌游，学校近年积极将脑神经科学融入教学，教师们于培训中学习与脑神经科学有关的知识及教学策略，如透过鼓励、合作学习及大肌肉肢体动作等，令学生脑内分泌多巴胺，使课堂学习充满乐趣；教师于小组讨论时播放轻音乐、于课堂总结时给予学生时间作个人思绪整理等，能增加血清素的分泌，令学生进入高阶思考的状态。此套教学策略提倡教师着重建立安全及信任的课堂氛围，亦在课堂中适时加入不同的肢体回应，以检测学生的学习状况，让教师可作出即时的教学调整。
总括而言，脑基础教学策略是一套多元的教学技巧，让教师能以脑科学的角度来营造有利学生大脑学习的环境，并有策略地激发学生的大脑分泌不同化学物质，从而提升教学安排的效能，促进课堂互动，达致真正「以人为本」的教学理念。

教师运用多元教学技巧，营造有利学生大脑学习的环境。（图片来源：受访学校提供）
教师运用多元教学技巧，营造有利学生大脑学习的环境。（图片来源：受访学校提供）

学生分享：桌游助我成长

5B 曾斯期：「担担任桌游大使让我肩负一份服务精神，提升个人责任感，在教导同学玩桌游的过程中，不仅增进自己的表达能力，更能不断改进和完善教学方法，带来全面的个人成长。」

曾斯期（图片来源：受访学校提供）
曾斯期（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供

