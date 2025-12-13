东荟城名店仓圣诞温暖抱抱听冯允谦疗愈小故事 送20盒特别版Venchi圣诞迷你薄片朱古力礼盒︳圣诞好去处

圣诞好去处︳圣诞节虽在冬天，但能与好友亲友共度佳节，可以抱抱身边人，天气再冷也变得温暖。美国潮流艺术家Christopher David Ryan的治愈系角色BIG HUGS抱抱人于今个圣诞登陆东荟城名店仓「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，提醒大家跟家人朋友多点互动抱抱，共度疗愈人心的圣诞节！除了可以去打卡，记得玩《亲子王》「亲子有礼」游戏，有机会得到东荟城名店仓×BIG HUGS抱抱人特别版Venchi圣诞迷你薄片朱古力礼盒，可以跟最爱分享。

圣诞好去处︳东荟城名店仓圣诞温暖抱抱7大打卡位

BIG HUGS抱抱人将连同两位全新节日家族成员：「抱抱星人」与「姜饼人精灵」现身于东荟城名店仓「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」场内七大星光疗愈主题打卡区，走过「星星相印拱门」，即展开闪耀圣诞之旅。高达四米高的「拥抱奇织」上那长达约23米的手工颈巾，由人气网路创作者Jon Jon亲手编织而成，一针一线充满温度！

（图片来源：东荟城名店仓）

也可以透过「星语奇织留言版」数码互动体验中向家人传递爱，所留下的祝福语句将会在星星屏幕上出现，为挚爱送上惊喜！拿起「星语电话亭」可收听多位名人分享疗愈人心的小故事，包括唱作歌手冯允谦（Jay Fung）与著名DJ朱薰等，温馨又暖心。

拿起「星语电话亭」就 收听到Jay Fung分享疗愈人心的小故事。（图片来源：东荟城名店仓）

踏上梦幻的「星芒漫游」亲子单车互动装置跟小朋友「踩单车」，每踏一步就会「唤醒」抱抱星人，就如伴随节日音乐闪烁起舞般，既疗愈又可爱。为提醒大家多抱抱身边人，可到「HUG FOR LOVE」互动装置，与BIG HUGS抱抱人来个拥抱，商场会为每一个拥抱捐出$1予「香港麦当劳叔叔之家慈善基金」，为有需要的儿童与家庭送上节日温暖。

只要跟足指示成为会员，再于场内消费满指定金额，即可跟小朋友展开「星芒漫游」旅程。（图片来源：东荟城名店仓）

送20盒东荟城名店仓×BIG HUGS抱抱人特别版Venchi圣诞迷你薄片朱古力礼盒

《亲子王》现送出东荟城名店仓 x BIG HUGS抱抱人特别版Venchi圣诞迷你薄片朱古力礼盒（价值约$130），名额20个。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「圣诞节你最想抱抱谁？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物！

（图片来源：东荟城名店仓）

活动日期：即日起至12月15日（23:59）

奖品：东荟城名店仓×BIG HUGS抱抱人特别版Venchi圣诞迷你薄片朱古力礼盒

名额：20个

游戏参加表格（活动详情及条款细则）：https://forms.gle/HBsvHUX8wAA4791g6

* 得奖者将有专人通知领取礼品方法；

* 须受条款及细则约束；

* 《亲子王》保留一切最终决议权。

