循道学校尖子以「体艺」 练抗逆能力 将重点变口诀助记忆 一方法助理解内容︳尖子学堂

尖子学堂︳香港教育向来竞争激烈，在这样的教育环境中，怎样才算是真正的「优秀」？循道学校升中表现亮眼，近两年有超过75%的毕业生升读英中或开设英文班的中学。该校三位学生 —— 陈思齐、戴咏荞、吴沅儿，不仅学业成绩优异，更重要的是他们在个人成长与兴趣发展方面都有出色表现，在繁重课业与个人兴趣间游刃有余。透过他们的分享，我们看见了新世代学子如何用自律与智慧，走出属于自己的求学及成长之路。

亲子王：请你分享一个独特的学习方法？

思齐：先彻底消化书本内容和老师的笔记，再用自己的方式重新整理成个人笔记。我特别喜欢运用脑图来帮助理解，尤其是像常识科这种资料多的科目，画图能让我更容易掌握。另外，我深信阅读是写作的灵感来源，虽然没有特别计算读了多少本书，但我一直保持阅读习惯，经常看同龄人的作文范文和参考教授写作技巧的书籍，从中学习别人写得好的地方，让我在中文写作上不断进步，更于公开比赛获奖。

咏荞：每天放学后先完成功课，然后按照固定顺序温习中英文等科目。因为中文科还有比较多进步空间，所以会额外安排多一天加强训练。遇到不懂的问题，我会主动请教同学、老师或家人。临近考试，为了提升成绩，我每天会做三份同一科目的模拟试卷，因为做得越多就越熟悉题型。虽然这样有点累，但为了达成目标，我愿意坚持下去。

沅儿：把需要记忆的内容编成口诀，比如用「凸小广」来记住凸面镜「成像小、视野广」的特性。在英文方面，我会把「over the moon」这样的idioms抄在笔记本里，定期复习。以前遇到不懂的问题会不敢问，但现在学会主动请教老师、妈妈，或是上网查找资料，这样才能真正解决问题。

学业为重 必要时懂得取舍

亲子王：如何平衡学业与兴趣？

思齐：关键在于自律、做事从不拖延。为了平衡时间，我会在学校利用小息和碎片时间先完成部分功课，放学后则按照参加兴趣班、完成剩余功课、阅读和休息的顺序来分配时间。我习惯为自己制定时间表，这样令我更清楚知道每天要做甚么。大原则是学业放在首位，兴趣第二。如果时间真的不够，就暂时放下画画或乒乓球这些活动，但仍会尽量坚持每周固定打一至两次乒乓球，这不仅是我的爱好，更是我读书的动力，累的时候想到能打波，心情就会放松下来。

咏荞：现时每周有三到四天参加兴趣班，包括画画、芭蕾舞、中文辩论等。时间分配上，我坚持先完成功课和温习，做完这些事情后才会做手工、看喜欢的课外书或画画放松一下。如果时间不够，那就只能暂时调整兴趣班安排，例如现在暂停了学跆拳道，打算留到暑假再参加。而我通常每天九点半就会上床睡觉，确保自己有充足休息，因为太累的话会影响翌日的学习效率和心情。

沅儿：个人认为学生应该以学业为重，所以我会把超过一半的时间用在学习上，而且习惯用待办清单来安排每天要做的事，完成一项就打勾。如果时间不够，我会暂时请假不去兴趣班，先完成功课。假期时也会设定闹钟提醒自己，保持学习和娱乐的平衡。

运动练抗逆能力 用音乐绘画调适心情

亲子王：怎样纾缓压力及维持良好的学习心态？

思齐：当学习压力大时，我会透过打乒乓球来放松。经过持续的练习，我不仅提升球技，更学会在压力下保持冷静思考。记得四年级时，我曾经漏做一整页试卷，当时很不开心，但我告诉自己事情已经过去，最重要的是不再犯同样的错误。如果要用一个词语来形容自己，我会用「虚怀若谷」，因为知识是学不完的，所以我很愿意听取别人的建议。接下来的圣诞和新年长假，我会跟家人外游，同时保持打球、弹琴的习惯，大概以四成玩乐、六成温习的比例分配时间，让自己既能放松又能兼顾学业。

咏荞：遇到压力时，我会先停下来，做一些自己喜欢的事，如听音乐或画画。虽然我比较偏向钟意平静、柔和、抒情的音乐，因为能让我放松，但摇滚、激昂的我也喜欢，因为可以尽情发泄。至于印象最深的一次挫败应该是三年级时各科成绩都未达预期的九字头，当时我很不开心，但通过这些方式放松、调整心情后，又能重新站起来继续努力。

沅儿：唱歌是我最好的减压方式，特别喜欢挑战需要技巧的古典歌曲。有时候我也会吃些酸的食物，那种刺激感能帮助释放压力。刚升四年级时有感考试题目变得很难，令我觉得很挫败，但我告诉自己无论如何都要尝试作答，因为答了才有机会得分。

陈思齐 既内敛又勇敢的少年

访问休息时，思齐静静坐在角落。这个曾参与设计眼部检测程式，并勇闯瑞士日内瓦参加国际发明展的男孩，谦虚地说自己在团队中「主要负责提供想法和设计理念」，但言谈间不难感受到他对创作的热情。刚加入辩论队的他，最近一有空就会上网观看辩论比赛影片，认真学习辩论技巧，为心仪的中学面试做准备。说起未来，他最期待有机会组织营地活动，因为在服务他人的过程中，能锻炼自己的领导能力。安静的外表下，其实藏着一个爱思考、勇于创作的灵魂。

与陈思齐快问快答

亲子王：如果你有超能力，最想瞬间掌握甚么现在还不擅长的技能？

思齐：精通编程！虽然我曾参与设计应用程式，但目前的编程能力还不够扎实。如果能彻底掌握这项技能，就可以独立将更多创意想法变成现实，做出真正帮助人们的发明。

陈思齐 Profile

全级第1、STEAM校队、乒乓球校队、第76届香港学校音乐节钢琴独奏（五级）季军、50th Geneva International Exhibition of Invention日内瓦国际发明展金奖

戴咏荞 动静皆宜的舞台爱好者

咏荞是个充满好奇心的女孩，她形容自己「对各种事物都很好奇」，这种特质让她同时爱上不同的活动 ——既能在画纸前静心创作，又能在芭蕾舞台上翩翩起舞，甚至曾因强身健体而学习跆拳道。对于芭蕾和跆拳两种看似截然不同的活动，她笑着说：「虽然跆拳道和芭蕾舞看似极端，但其实芭蕾舞训练的柔韧性对跆拳道踢腿很有帮助。」这位热爱舞台、动静皆宜的女孩，梦想将来成为司仪或演员，因为她享受在众人面前展现自我的感觉。

与戴咏荞快问快答

亲子王：在芭蕾舞和画画之间，如果必须放弃一项，你会如何选择？

咏荞：这真的很难选择，因为两者都是我从小坚持到现在的爱好。但如果真的必须选，我可能会保留画画，因为它让我学会静下心来，而且我很享受这种平静的感觉。

戴咏荞Profile

全级11、校园艺术大使、第6届全港青少年及儿童舞蹈比赛银奖、2024幼儿及儿童跆拳道比赛冠军、第13届世界儿童绘画大赛2024铜奖、希望之星暨希语盛典决赛（Voice to the World Hong Kong Region）Grand Prize（代表香港前往北京比赛）

吴沅儿 结合技能与爱好回馈社会

在父母引导下，沅儿从小通过数学游戏培养数感，建立了良好的数学基础。而她的音乐才华则在合唱团中得到充分展现，同时参加学校和校外的合唱团，每周花三天时间在唱歌上。除了音乐，她亦被手钟清脆的声音吸引而加入学校手钟队。令人意想不到的是，她希望将来能成为一位老师，同时教授数学和音乐，把解决数学题的逻辑思维和唱歌的乐趣结合起来传授给学生。

与吴沅儿快问快答

亲子王：你如何形容自己的性格？

沅儿：平易近人，因为即使去到新环境，例如校外的合唱团，我也很快就会认识到新朋友。哪怕我跟咏荞不是就读同一班，在短短的一个多小时访问中，我们也能无所不谈呢！

吴沅儿Profile

全级第8、合唱团队长、手钟队、粤港澳大湾区数学竞赛选拔赛2025（大湾赛区）银奖、第7届J3 - J8全港青幼童大赏绘画比赛×大阪展2025铜奖

文：林诗敏

图：李沃涛、部分由受访者提供

