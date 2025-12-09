营养师针对自闭症儿童的饮食建议 这种营养素有助减少炎症反应改善社交技能︳SEN学堂

最近跟一位营养师谈及自闭症儿童的饮食方案，获益良多，值得与各位家长参考。在对话中，营养师提到，自闭症儿童通常会有偏食情况，往往只愿意吃那些让他们感到安全的食物。这种偏食行为源于自闭症儿童的感官系统比较敏感，对新食物的味道、颜色和质地都可能感到抗拒。

（图片来源：PhotoAC）

然而，均衡饮食对于所有发育中的儿童都十分重要，足够的营养摄取不仅有助增强免疫力，还能改善大脑发展和认知能力等，进而提升专注力和学习能力。作为SEN孩父母，就必须更加主动地寻找合适的饮食方案，帮助孩子获得所需营养。

汲取优质蛋白质中的氨基酸

营养师介绍了一些适合自闭症儿童的饮食选择，这些食物既能提供必要营养，又能改善整体健康。例如，高纤维的饮食对自闭症患者尤为重要，因为增加纤维摄取量能够促进肠道健康，改善便秘问题。因此，家长别忘了在孩子的饮食中加入全谷类（如全麦包和燕麦片）、豆类、水果和蔬菜等。此外，优质的蛋白质也不可或缺。营养师指出，氨基酸对于自闭症儿童的生长发育及神经传导极其关键。某些氨基酸，如色氨酸和谷氨酰胺，能促进大脑内神经传导物质的合成，影响情绪和行为。因此，家长宜选择瘦肉、鱼类、豆腐和蛋等优质蛋白质，提升孩子的营养摄取。

（图片来源：PhotoAC）

Omega-3脂肪酸的摄取亦不容忽视。研究显示，Omega-3可能有助于改善自闭症儿童的行为和社交技能。在孩子的饮食中加入深海鱼（如三文鱼、鲭鱼、秋刀鱼等）、亚麻籽和合桃等食物，能减少炎症反应，以及提升心智功能。

（图片来源：Freepik）

学懂阅读营养标签

另一方面，在设计饮食方案时，亦要谨慎地避免某些食物。营养师提醒，过度加工的食品（香肠、火腿、烟肉等）和高糖分食物（糖果、雪糕、甜品等）都可能对自闭症儿童构成负面影响。购买食物前，请仔细阅读营养标签，宜选择天然、有机、无添加的食品，并减少孩子的糖分摄取，以免引起情绪波动、专注力不足的情况，以及行为问题。

（图片来源：PhotoAC）

最后，在此给予家长一个小小的建议 —— 让孩子一起参与、共同设计饮食方案，这不但让他们感觉受到重视，还能增加他们的投入感，从而提升对新食物的接受度。尝试与孩子一起到市场选购食材，并让他们参与烹饪过程，在享受自家制美食和吸收成长所需营养的同时，更可以借此建立更加亲密的亲子连系，实在是一项不可多得的亲子活动呢！

（图片来源：PhotoAC）

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

