专访伍家谦：「你只有一次陪伴成长的机会」 3招提升语言沟通能力︳《亲子王》新一期精选内容

作为双胞胎爸爸的伍家谦，早从资深体育记者转型节目主持，从二人世界一跃成为四口之家，这位亲力亲为的超级奶爸笑言：「我唔知照顾一个小朋友有几辛苦，因为我一嚟就照顾两个！」此外，三至六岁的儿童开始从使用短句逐步进展至复杂句子来沟通，若此时出现语言表达或理解困难，可能影响孩子学习成效、社交互动及情绪管理，协康会言语治疗师林晓萍会为家长拆解。

体会「真正的陪伴」

伍家谦转跑道已近10年，直言当日要鼓起勇气跳出舒适圈不容易，「人生去到不同的阶段，想法也随之改变。那时刚结婚不久，考虑到若未来负担更重，可能再难有转变的机会。加上当时媒体环境急剧转变，感觉到平台与战场正在转移，便萌生尝试新事物的念头，希望把握时机转型。」

（图片来源：《亲子王》）

从俩小口子到一家四口，在疫情期间一次过获得「双倍快乐」成为一对龙凤胎的爸爸，回想起「小怪兽s」出生的那段日子，家谦形容是「刺激挑战」。「小怪兽s出生时正值疫情高峰期，工人姐姐滞留在菲律宾无法来港，唯有硬着头皮『全民皆兵』，一家人轮流上阵。两个BB的作息时间又不一样，一个搞掂，另一个就醒，幸好家中长老们都是可以『落场凑』的神队友，做足三个月『厅长』，总算顺利渡过最难挨的初生段。」疫情将家人困在家，但也因为困在一起，伍家谦体会到何谓「真正的陪伴」，直到今日，仍坚持事事「自己嚟」不假手工人姐姐。

（图片来源：受访者提供）

「只有喜欢学习，才会愿意学习」

谈到孩子的教育，家谦与太太早有共识，安排子女入读国际学校。「我们都认为：『只有喜欢学习，才会愿意学习。』上学占据了孩子童年生活的一大部分，若孩子从小对上学产生抗拒，甚至每天都不开心，那将会是极大的烦恼。我们为孩子选了以玩乐为教学模式的学前班，老师透过各种游戏和活动传授知识，让孩子在快乐中学习。对于孩子而言，上学就等于去玩！至今他们仍然每天都充满期待地去上学。」想知更多家谦关于育儿下的心得，可留意最新一期《亲子王》「星级教养」专访。

（图片来源：受访者提供）

3招提升语言沟通能力

三至六岁的儿童在幼稚园里学习各种知识，同时也是他们语言发展的重要阶段。在孩子建立语言沟通之时，若此时出现语言表达或理解困难，可能影响孩子学习成效、社交互动及情绪管理。

（图片来源：PhotoAC）

日常生活中学习日常对话中，家长可多描述周遭事物，或亲子共读时，可引导孩子学习书本内容相关的词汇，或将主题连结到生活情境，让他们自然地学习新词汇。 简化指令及分拆步骤：家长可使用具体、简短的句子，甚至分步骤让孩子明白和执行较长或复杂的指令，及后再逐步增加指令的长度和难度。 善用亲子时间回顾：若能安排定时亲子分享时间，家长与孩子可互相分享当日的经历，让孩子练习有条理地描述事情和表达想法。

协康会言语治疗师林晓萍（图片来源：受访者提供）

想知更多提升语言沟通能力的方法，可留意最新一期《亲子王》「SEN知多啲」专题。

智能手机如何让孩子成为焦虑及脆弱的一代？

丹麦在今年11月宣布，将研禁止15岁以下未成年人士使用部分社交平台，但13岁以上的青少年，将可在父母同意的情况下使用社交媒体。政府现正推动议案交国会表决，大部分政党表示支持，暂未知哪些社交平台受影响，也未知在实际操作中如何执行。想了解更多智能手机对新一代孩子的影响？即睇新一期《亲子王》「教养日常」林秋霞的正向教育分享。

（图片来源：Freepik）

