大埔宏福苑五级火︳教育局免费网上「特别事故心理支援讲座」 专家社工助师生家长度过创伤经历

更新时间：13:56 2025-11-29 HKT
发布时间：13:56 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五级火︳大埔宏福苑五级大火为社区带来沉重打击，师生与家长均承受著不同程度的情绪创伤。为提供即时心理支援，教育局将于11月29日至30日推出免费网上「特别事故心理支援讲座」系列，汇聚精神科教授、医生及资深社工等五位专家，连续两日举办五场专题讲座，祈望助师生家长走过心理难关。

大埔宏福苑五级火︳教育局免费网上「特别事故心理支援讲座」 

因应早前大埔火灾事件，学校、家长及同学都承受不少情绪冲击。教育局将于今天（29日）及星期日（11 月 29–30 日）举办免费网上「特别事故心理支援讲座」系列，透过 Zoom 免费进行，协助学校同工及家长支援有创伤经历的儿童及青少年。讲座将由精神科教授、医生及资深社工等五位专家主讲，连续两日举办五场专题讲座。内容涵盖创伤学童的情绪照顾、灾难事件的心理调适，乃至丧亲经历的辅导策略，以实用技巧为核心，协助教育工作者与家长掌握有效的沟通方法与支援策略，让他们学会帮助有需要的学生和子女，陪伴年轻人跨越阴霾，重建心灵家园。

（资料图片/图片来源：PhotoAC）
（资料图片/图片来源：PhotoAC）

两日共五场讲座，主题包括：

2025 年 11 月 29 日（星期六）

时间 主题及讲者
14:00–15:30 如何照顾有创伤经历的学生的情绪（黄蔚澄教授）
16:00–17:30 如何协助学生跨越创伤（吴健文社工）

登入连结：
．星期六讲座：＞＞按此＜＜

教育局因应大埔五级火警向学校提供津贴及支援（图片来源：教育局）
教育局因应大埔五级火警向学校提供津贴及支援（图片来源：教育局）

2025 年 11 月 30 日（星期日）

时间 主题及讲者
14:00–15:30 有创伤经历学童的需要（陈国龄医生）
16:00–17:30 如何协助孩子理解灾难／不幸事件（潘惠玲博士）
18:00–19:30 如何协助孩子应对丧亲的经历（杜健良先生）

登入连结：
．星期日讲座：>>按此<<
 

相关文章︳大埔宏福苑五级火灾后情绪支援服务一文整合 教大临时支援中心/和谐之家儿童游戏治疗服务

相关文章︳大埔宏福苑五级火灾后支援︳19间社福机构为受灾家庭儿童/青少年提供暂托服务 附服务内容及地点



 

