一场孩子眼中的世界旅行 2大绘本展示成长过程中最难忘而真实的部分︳好书推介

好书推介︳有一次，在等巴士的时候，孩子忽然蹲下来，捡起路边一颗不起眼的小石头。我以为他会很快放回去，但他仔细看了几眼，然后放进裤袋，像是捡到了甚么宝物。回家后，他把那颗石头放在书桌上，甚么也没说，而我也没问。

儿童绘本推介1：《当你发现一颗刚刚好的石头》

这让我想起《当你发现一颗刚刚好的石头》这本绘本，书中的画风偏灰，色调柔和，看起来像石头本身的质地，有一种贴近地面的触感。故事里没有高低起伏的情节，只是一页一页地展示孩子和石头相处的方式。有人攀爬大石头，有人坐着，有人拿来排列、堆叠，有些孩子甚么都没做，只是手握着一颗石头。

静静看见的时候

有些东西说不上特别，但你会记得它。不是因为它发光，而是因为你曾经花时间和它待在一起。这像是为那种情感留下了一点位置，让人想起有时候，我们就是在这样小小而安静的地方，与世界建立了连结。

石头看起来毫不起眼，却总有那么一颗，会让你感到惊讶。那就是「刚刚好」的感觉。

儿童绘本推介2：《啊！蚊子来了》

《啊！蚊子来了》是另一种完全不同的阅读经验。故事从一个再熟悉不过的情境开始：静静的晚上，一只蚊子偷偷飞进屋，孩子被叮醒、爸妈抓狂，整个家像是被战火席卷般吵闹起来。你本以为这只是日常琐事，没想到后续发展越来越夸张，越来越多人加入战火，大家轮流上场对付那只蚊子，结果呢？蚊子依然飞来飞去。

有些时候 是要「一起吵闹」

这个夸张的故事，不止让孩子大笑，也让大人会心一笑。因为那份夸张里，其实藏着生活的真实。那种「怎么又是我」、「为甚么这么难」、「明明就快打到了啊」的情绪，大人懂，孩子也懂。它像是说故事，更像是拿出一面镜子，照出我们家里那场你追我逃的混战。

安静与热闹之间的平衡

这两本绘本，一静一动，让我们放慢脚步去看世界，鼓励我们一起笑出声来去感受生活。它们的共通点，是都源自孩子的日常经验。

石头与蚊子之间，没有共同语言，但都牵引出人与世界之间的关系。当一个孩子蹲下来捡石头，像是观察的节奏，而拿起书本模仿「啪！」地一声，却是一场身体的即兴剧场。这两种经验，都是在学习怎样感受，和去面对那些无法预测而不易说清的事。

石头不说话，蚊子从不停下。它们都不给出明确的指示，只提供机会去探索。而那些与石头互动，或追着蚊子挥舞的夜晚，也许就是孩子成长过程中最难忘而真实的部分。

