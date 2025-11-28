大埔宏福苑五级火灾后情绪支援服务一文整合 教大临时支援中心/和谐之家儿童游戏治疗服务

大埔宏福苑五级火灾后支援︳面对无情大火，不止灾民身心灵受到严重伤害，连日翻读新闻的大、小朋友的心灵亦隐隐作痛，更或陷于情绪不隐而不自知。如果因灾难而出现产生持续的伤痛感，或有情绪问题的朋友，可试试找以下有提供灾后心理辅导及情绪支援的的教育、社福机构及NGO等求助，作出适当的心理辅导，也有多条热线有专业人士与大家倾谈，让大家可透过大气纾缓创伤。

大埔宏福苑五级火灾后情绪支援1：香港教育大学设临时支援中心

扎根于大埔区的香港教育大学已启动紧急应变机制，即时成立「香港教育大学临时支援中心」，开放包括部分室内运动场等校园设施，并招募退休老师、心理学家、校友及正在实习的准教师等，为受火灾影响家庭及学童提供临时的学习空间及情绪方面的支援。

（图片来源：香港教育大学校网）

大学亦已设立辅导热线提供心理及情绪辅导，亦安排教大心理学的专家，为学校教师、学生及家长举办线上研讨会及工作坊，协助他们掌握心理支援方面的相关技巧。

（图片来源：香港教育大学校网）

香港教育大学临时支援中心

开放时间：08:00 - 18:30

地点：香港教育大学E座体育馆

*安排定点交通接送学童往返中心与大埔市中心

学生事务处支援热线：电话： 2948 6893 / 2948 6404；WhatsApp：2948 6244 / 9260 5536

廿四小时辅导热线: 8208 1155

辅导服务热线（办公时间）: 2948 6245

详情：＞＞按此＜＜

大埔宏福苑五级火灾后支援情情绪服务2：和谐之家

为协助大埔宏福苑灾民及其他受事件影响的市民渡过难关，和谐之家将提供一系列的支援服务，为不同年龄、需要的市民提供即时情绪支援。

（图片来源：和谐之家）

1. 临时情绪支援站

．「和谐快线流动车」将于大埔超级城B区设立临时「情绪支援站」，为受影响人士提供即时情绪支援。

2. 家庭危机灾后情绪辅导热线

．24小时妇女求助热线*：2522 0434

．MAN男士热线*：2295 1386

．儿童热线**：2751 8822

*以上热线将扩展为「家庭危机灾后情绪辅导热线」，为期两星期，支援因灾情引发情绪困扰的市民。

**将提供「灾后情绪辅导」服务，有需要的儿童及家长可于星期一至五 15:00 - 18:00致电，并按「1」或「7」字与同事倾诉。

（图片来源：和谐之家）



3. 儿童游戏治疗服务

．为经历灾后情绪困扰的儿童提供4节个别游戏治疗服务，以纾缓他们创伤后的压力和情绪。

首轮名额：20人

办公时间：10:00 - 18:00

热线： 2342 0072（向杨先生或黄姑娘查询）；非办公时间可WhatsApp 2342 0072留言。

4. 短期住宿支援服务

．赛马会「男海启航」支援计划将为大埔区有需要的男士提供7天 - 14天的短期住宿（视个案情况酌情处理）。

热线：2342 0072（向陈先生或谢先生查询） ；非办公时间可WhatsApp 4608 0146留言。

大埔宏福苑五级火灾后支援情情绪服务3：利民会「与情绪对话」网上讲座

利民会为提供适切的情绪辅导，会方将安排临床心理学家于11月28日16:00举行「与情绪对话」网上讲座，并会将此影片放在YouTube（利民会频道）上，供有需要人士日后参考。此外，利民会的精神健康服务社工亦会提供情绪支援帮助，有需要可联络有关单位获得支援。

（图片来源：利民会）

友乐坊（黄大仙）

开放时间：星期一至六 9:00 – 17:30

电话：2322 3794

详情：https://www.richmond.org.hk/zh-hk

友乐坊（港岛东）

开放时间：星期一至六 9:00 – 17:30

电话：2505 4287

详情：https://www.richmond.org.hk/zh-hk

大埔宏福苑五级火灾后支援情情绪服务4：香港圣公会福利协会

香港圣公会福利协会（St. John's Cathedral Welfare Association）24小时综合支援热线，包括情绪倾谈及灾后心理支援，并有手机充电等服务。

（图片来源：香港圣公会福利协会）

地点：大埔广福邨广仁楼2楼201室

情绪支援热线：2651 1998（24小时）

网站：https://www.skhwc.org.hk/

大埔宏福苑五级火灾后支援情情绪服务5：情绪通

24小时精神健康支援热线，提供即时情绪倾谈及转介服务，适合灾民及家属处理悲伤、失眠等症状。

（图片来源：情绪通）

情绪支援热线：18111（电话或WhatsApp）

网站：https://www.shallwetalk.hk/

大埔宏福苑五级火灾后支援情情绪服务6：香港红十字会

为受到灾难及危急事故影响的香港群众提供即时心理支援服务，减低事件引发的初期情绪及压力，并提升他们对事件的适应及应对能力。

心理支援热线：5164 5040

服务时间：11月27及28日 10:00-22:00

（图片来源：香港红十字会）

其他情绪支援服务

机构 热线 网站 明爱向晴热线 18288 生命热线 2382 0000 https://www.sps.org.hk/ Open 噏 网上聊天室 香港心理衞生会「关心你」 9480 9289

（服务时间：星期一至五 09:00-22:00） 香港撒玛利亚防止自杀会 突发事件专线： 2353 0029

