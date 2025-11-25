从智能手机热话 看如何培育孩子的「创新脑」︳李德衡校长随笔

近月某著名手机制造商发布年度新款智能手机，当中引来不少人讨论其功能和创意，这让我不禁联想起多年前另一家手机巨头的故事，最终因未能跟上变革潮流而被市场淘汰。这案例给了我们一个深刻的启示，就是在这个急促变化的年代，单纯的「执行」已不足够，「创新思维」才是决定成败的关键，更是我们应当为孩子们培养的核心素养。在这个充满机会与挑战的时代，我们会否停下脚步，深入思考甚么才能装备孩子及让他们在未来立足的能力？作为家长，该如何培养孩子的创意，让他们成为具备应变能力和创新精神的未来人才？

放下执念 欣赏孩子的独特光芒

很多时候，家长们会不自觉地将自己的经验和期望投射到孩子身上，希望他们走一条我们认为「安全」或「成功」的路。我们常常不自觉地将孩子与他人比较，希望他们能够「赢在起跑线」，然而我们也应该学会欣赏孩子的独特之处，给予他们自由发展的空间。创意源于打破常规的思维。如果我们只允许孩子按照既定模式学习和生活，他们很难产生新的想法。因此，家长应多鼓励孩子探索自己感兴趣的领域，不要急于否定他们看似「异想天开」的点子；学会欣赏孩子的光芒，而不是强求他们成为我们期望中的样子。也许孩子想用积木盖一座与众不同的城堡，或者想用颜料在废弃纸箱上创作，这些都是他们创意萌芽的时刻。我们需要做的，就是提供支持和工具，并给予足够的空间，让他们尽情发挥，最终能够找到自己的方向，活出精彩的人生 。

（图片来源：PhotoAC）

鼓励探索 重视过程而非结果

香港的教育环境充满竞争，不少家长认为，只有通过频繁的测验和考试，才能验证孩子是否「学有所成」。然而，这种「结果导向」的思维，无形中扼杀了孩子的探索精神和好奇心。现在提倡以多元化评估代替测验和考试，正是希望让孩子有更多时间适应新环境，并以轻松、灵活的方式学习。这也提醒我们，教育是一个漫长的旅程，孩子的成长不在于起跑线上的快慢，而在于他们是否拥有稳固的基础和长远的动力。

（图片来源：PhotoAC）

创新是需要不断的尝试与失败。当年手机巨头的失败，并非因为技术不足，而是不愿意放弃传统、勇于尝试新设计及把握时机进行改革。我们可以借镜例子，教育孩子们「过程比结果更重要」，过程中的努力、学习和成长是实现目标的关键；也请引导孩子，即使目标未能达成，从失败中学习也是宝贵的。家长们不妨专注于孩子每一步的进展，欣赏他们在日常生活中的点滴进步，例如自己能整理书包、帮忙做好家务，这些都是值得鼓励的成长表现。让我们一起努力，放下对传统的执念，培养孩子的创新思维，让他们有足够的能力和自信，迎接未来的挑战，并在自己的人生舞台上发光发热。

（图片来源：PhotoAC）

李德衡 - 黄埔宣道小学校长

从事教育事工超过20年，致力推行STREAM教学，为孩子提供多元化课程及交流活动，将课程融合正向教育及资优教育等不同跨学科元素，并矢志建立一个不断反思、探索、更新及追求卓越的创新型学习社群。

