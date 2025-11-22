在正向教育中共建亲子关系 「幸福」的5个元素：PERMA模式︳郑家明校长随笔

在孩子成长的道路上，父母不止是严格的监督者，更是陪伴孩子探索世界的伙伴。心理学家Martin Seligman所提出的「正向教育」（Positive Education）理论，为我们提供一套实用的方法，将亲子关系从传统的「管教 / 服从」转化为「彼此成长、互相支持」的正向模式。

正向教育5个元素：PERMA模式

正向教育强调的不止有学业成绩，更重视幸福感与内在潜能的发展。Martin Seligman将「幸福」拆解为五大要素，英文合称 PERMA：Positive Emotion（正向情绪）、Engagement（全情投入）、Relations（良好关系）、Meaning（生命意义）、Accomplishment（成就感）。这五个元素若能融入日常亲子互动，必能让家庭氛围跃升为充满理解、尊重与支持的乐园。

（图片来源：PhotoAC）

幸福元素1：正向情绪：打开理解的钥匙

每天早晨，试着对孩子说一句：「今天，妈妈 / 爸爸好期待和你一起……」无论是陪伴吃早餐、一起散步，还是阅读一本故事书，这些简单的肯定与期待，都能为孩子的心灵注入暖流。当父母有意识地在日常对话中注入正向情绪，孩子将更愿意打开心扉，分享喜悦与烦恼。

（图片来源：PhotoAC）

幸福元素2：全情投入：让陪伴不止停留在「在场」

很多父母虽然人在孩子身边，却可能心系工作邮件或手机通知。真正的「全情投入」是与孩子一起活在当下，放下手机、眼神专注，和孩子一起画画、谈天，或在公园奔跑时全心投入，感受彼此的呼吸与笑声。这种「高品质陪伴」比任何物质奖励都更能加深亲子连结。

（图片来源：PhotoAC）

幸福元素3：良好关系：沟通不是说教

「孩子，你怎么永远都……」这句话往往是亲子冲突的导火线。良好关系的核心在于「同理与信任」，当孩子出错，我们可以先放下批评，试着倾听他们的想法：「我想知道，遇到这件事，你心里在想甚么？」当孩子感受到被理解，他们更愿意进一步沟通，也更愿意接受父母的建议。如果真的要说「永远都……」，也是「爸爸妈妈永远都爱你吧 」。

（图片来源：PhotoAC）

幸福元素4：生命意义：一起发现共同的价值

正向教育强调意义感的重要性。与其把学习、家务当成「必须完成的任务」，不如与孩子一起探讨它背后的意义：整理房间是为了让自己的生活更有秩序和写意；做功课是为了拥有探知世界的能力；参与社区服务是为了帮助有需要的人。当孩子认同行动背后的「为何」时，他们会更有动力，也更能理解父母的期待。

（图片来源：PhotoAC）

幸福元素5：成就感：在小成功中增强信心

成就感不一定来自考试拿100分、比赛夺取冠军。我们可为孩子设立「可达成的小目标天花板」，让他们在每次的基础上再+1，让孩子们欣赏自己的「小成就」，然后再累积进步，体验比昨天的自己更好一点，一步步迈向卓越，迈出自己的成长步调。比如让孩子负责每天浇花、自己整理书桌，完成后给予肯定：「你今天好用心，花儿都开心了！」透过累积小成功，孩子会逐步建立自我效能感，对未来挑战更具勇气。

（图片来源：PhotoAC）

让爱与正向能量在家庭中流动

正向教育并非要父母完美无缺，而是让我们以「同理、尊重、陪伴」的态度，与孩子一起学习如何成为更幸福、坚强的人。当父母能将PERMA元素内化到日常互动，孩子不仅能收获笑容与自信，也会更乐于信赖父母、信任家庭这个最温暖的避风港。

（图片来源：PhotoAC）

北角循道学校校长 郑家明

多年推展亲子绘本阅读、STEAM创意教学、创意校本主题活动。相信教育的核心是孩子的幸福成长，每个孩子都是一颗等待被看见的闪亮星星，他们的成长有无限可能，就等待我们何时遇见。

