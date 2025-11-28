DSE状元│7个有效读书方法提高学习效能 3方向制定学习计划事半功倍

世上只有聪明豆，没有聪明药，要读好书，说来说去都是提高学习效能的方法。对小学生特别是初小生来说，家长勿期望他们能自行定好读书方法，还是要家长出手帮忙，目标切记不能定得太高，以免未能做到时反而有挫败感。

（图片来源：PhotoAC）



读书方法1：制定学习计划

时间管理：安排好定时定候的每天学习时间，建立固定的读书习惯，保持规律。 固定空间：环境对孩子的影响甚大，在家中设下特定空间让孩子做功课或温习，让他们只要在房间或书枱前，大脑便自动切换到「学习模式」。 目标设定：为每个学科设定具体的学习目标，要达到合理期望而不要超越个人能力。

（图片来源：PhotoAC）

读书方法2：主动学习

提问：鼓励孩子当遇到不明白的地方，要立即主动询问老师或同学，不用怕羞。

讨论：高小生已经可以相约同学组成学习小组，彼此交流知识。

（图片来源：PhotoAC）

读书方法3：使用视觉辅助工具

图表和图像：与其抄写文字，不如利用六何法、思维导图、流程图等辅助记忆，更为清晰易记。

思维导图（图片来源：PhotoAC）

颜色标记：利用不同的颜色笔来标记重点内容，既告别沉闷，不同颜色也能带来不同的功效，如暖色系（红、黄、橙等），有振奋精神的作用，令人思维活跃、冷色系（绿、蓝、青等颜色）则可安定情绪

读书方法4：分段学习

番茄钟改良版： 原有概念是每工作25分钟便休息5分钟，但对专注力较低的小学生来说，建议缩减为每温习20分便休息10分钟，每完成四个循环，便可休息20分钟。

原有概念是每工作25分钟便休息5分钟，但对专注力较低的小学生来说，建议缩减为每温习20分便休息10分钟，每完成四个循环，便可休息20分钟。 循序渐进：将温习内容约分为四个段落，分拆于数日内完成。

（图片来源：PhotoAC） ​

读书方法5：角色扮演

孩子每温习完一个段落或单元后，角色扮演当上小老师，把内容「教」给家长甚至玩偶听，也可以对着镜子讲一次，借此提升记忆力。家长更可以故意扮不懂，提出问题，引导孩子作深入思考。

（图片来源：PhotoAC）

读书方法6：自创口诀与联想法

不论中英文，都有很多生字需要硬记，家长与孩子可以一齐想出口诀或联想法去记忆，如买和卖，无钱（没有十）是「买」，有钱（有十）就可去「卖」；「family」可联想为「father and mother I love you」。

（图片来源：PhotoAC）

读书方法7：知识应用于生活

数学：家长带孩子到街市或超市购物，最易运用到四式运算方法，更可进阶计算总额、估算预算、认读商品上的小数等。最实用当然是计算优惠货品的价格是否真的相宜。

语文：作文或做练习都是枯燥的事，不如鼓励孩子每晚描述当天学校发生的趣事，这已经是作文的「五感法」，更是上佳的口语练习。

（图片来源：PhotoAC）

文：刘佩桦 图：资料图片

