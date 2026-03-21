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在旅途中帮助孩子成长 4个提升孩子自我管理能力方法︳正向教育

亲子
更新时间：13:17 2026-03-21 HKT
发布时间：13:17 2026-03-21 HKT

刚过去的长假期，大家的小朋友有学习了甚么新技能吗？其实每次假期，都是提升能力的理想时机，因为许多家长会选择带孩子外出旅游，希望他们在陌生环境中学会独立与应变。然而，出于爱与保护的本能，家长常常一手包办孩子的事务，例如帮忙保管证件、安排行程或处理困难。这样的「代劳」虽然初衷是好，却可能阻碍孩子建立自信与能力感，甚至带来情绪波动与亲子间的矛盾。

频繁干预会让孩子感到无能

根据Erik Erikson的社会发展理论，儿童在成长过程中需要经历「自主性对羞耻感」及「勤奋对自卑感」的发展阶段。他们需要有机会尝试、犯错并从错误中学习，才能建立「我能做到」的信念。如果家长频繁干预或取代孩子的行动，会让孩子感到自己无能，导致自卑感的形成，甚至在未来的挑战中缺乏动力。

（图片来源：PhotoAC）
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越帮忙便是剥夺了学习契机

情绪智商（EQ）和成长型思维的研究也指出，孩子的情绪管理与学习成长的能力，来自于他们在挑战中所获得的经验与反思。如果家长担心孩子丢失证件，选择直接替孩子保管，而非教导如何妥善管理财物，这不仅剥夺了孩子学习的契机，还可能增加他们的依赖心理，这种依赖会削弱孩子的「能力感」，进而引发更多挫折感与情绪波动。

（图片来源：PhotoAC）
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正向心理学强调，个体的幸福感来自掌控感与成就感。当孩子成功解决问题或完成任务时，他们不仅会感到满足，还会建立对自己的信任。然而，家长过度包办，容易让孩子错失这些成就感，甚至引发双方的不满。家长可能会因孩子缺乏能力而批评，孩子则会因被批评而感到受挫，最终形成恶性循环，伤害亲子关系。

（图片来源：PhotoAC）
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扮演「支持者」而非「代替者」

近侧发展区间（ZPD）的理论提供了宝贵的指引：家长应该在孩子的学习过程中扮演「支持者」而非「代替者」。这意味着家长可以提供适度的帮助，例如共同讨论解决问题的方法，或示范一次后让孩子尝试完成，让孩子在挑战中逐步学会新技能。

（图片来源：PhotoAC）
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提升孩子自我管理能力的方法

1. 示范、放手与引导

  • 给孩子机会处理属于自己的事务，例如整理行李或保管证件，并提前示范和教导相关技巧。

2. 设立挑战寻获能力感

  • 设计一些旅游中的小任务，例如查找地图或计划行程，让孩子参与决策并学会责任感。
（图片来源：PhotoAC）
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3. 错误中不批评鼓励反思

  • 在旅途中与孩子讨论失败与成功的经验，帮助他们理解如何改进。

4. 支持为主

  • 当孩子遇到困难时，提供建议与鼓励，而不是直接介入解决。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

相信透过这些方法，家长能够真正帮助孩子建立独立性、自信心与问题解决能力，让每次出游都成为孩子成长的最佳时机，而非阻碍。

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）
正向家长教育专家、正向家长学院总监、正向管理学院营运总监、香港注册财务策划师、儿童及家庭教育文学硕士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）
辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是帮助每个家庭和成员拥有正向人生，累积超过15年培训经验，超过1000个辅导个案分析，帮助超过180+学校和35000+家庭，亦在多个电视及网络平台担任亲子教育嘉宾主持；于2015年加入正向家长学院，透过课程。和辅导帮助家长和老师提升亲子关系，巩固良好夫妻关系，强化表达及沟通力，以及协助孩子建立正向品格和能。

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