从基本需求开始 2大方向培养SEN儿童独立性与生活技能 提升自信及自理能力︳SEN学堂

SEN学堂︳培养独立性和生活技能是SEN儿童能够在成年后独立生活的关键。考虑到孩子的独特需求和挑战，家长难免有点担心，幸而，每个孩子都拥有无限潜力，只要透过一些有效策略发掘这些潜力，定能帮助他们走向独立自主的未来。

家校治疗师合作 为SEN儿童制定学习计划

了解SEN孩独特需求和优势是培养独立性的第一步。家长必须敏锐地观察孩子的日常行为、兴趣和挑战，从中发掘他们的独特能力。每个SEN儿童的学习风格和进度不一，家长应与老师、治疗师和其他专业人士合作，辨认孩子的优势和弱点，建立一个全面的理解，从而制定合适且个性化的的学习计划和目标。

（图片来源：PhotoAC）

方向一：引导孩子多参与日常

在家庭生活中，引导孩子参与日常活动是促进独立性的有效方法。分配简单的家务任务，并让SEN孩以自己的节奏来完成，可以让他们感受到责任感和成就感。在开始的时候，家长宜选择一些简单任务，如整理玩具或帮助准备餐具等，并以亲切和肯定的态度来鼓励孩子，尽管是小小成功也要给予即时赞赏，以提升孩子的自信心。

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独立性的培养也涉及到学会基本的自理技巧。在日常生活中，家长可以从孩子的基本需求开始，例如学会穿脱衣服、绑鞋带、准备简单饭餐等。这些技能不仅实用，还促进孩子的自我管理能力。在教导孩子的过程中，家长必须耐心地指导，在有需要时就把一个步骤拆分为数个小步骤，又或者亲自示范，让孩子观看并模仿，然后逐步引导他们尝试，慢慢地让他们学会独立解决问题。

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涉及个人安全的知识和技能也是必须教授的重点。家长一定要确保孩子了解基本的个人安全，例如注意交通安全、在家中使用厨房用品时的基本安全规则等。这些技能可以通过简单的模拟游戏和角色扮演游戏来教授，让孩子在一个安全的环境中学习相关概念，增加他们面对现实世界的信心和判断力。

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方向二：学会应用科技

此外，社交技能的培养对SEN孩来说也不容忽视。学会如何与他人交流互动，对他们的心理健康和独立非常重要。家长可以通过角色扮演、社交故事或小型群体活动来促进孩子社交技能的发展。这些活动能帮助他们理解和练习社交规则，家长宜在过程中鼓励SEN孩表达自己的想法和感受，以助他们进一步融入社交生活。

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现今科技发展日益千里，将科技应用到培养SEN孩独立性之上，也是明智之举。一些应用程式及设备能协助SEN孩组织日常任务和管理时间，甚至帮助他们更有效地与他人沟通。如能训练SEN孩学习使用这些应用程式及设备，则有助提升其独立能力。

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最后，我们必须谨记，成功的标准应根据SEN孩的进步来制定，而非由社会普遍的期望来衡量。

家长凭借深入的了解、全力的支持和适当的资源，相信定能培育孩子的独立性和生活技能，为其日后的独立生活奠下坚实基础。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

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