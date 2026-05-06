Sooper Yoo室内游乐场低至$62.5玩大型攀爬障碍迷宫/一级方程式单车比赛/母亲节工作坊︳亲子好去处

亲子好去处2026︳天气开始潮湿，闷热又湿湿漉漉，想放电最好躲在室内。位于港岛西的Sooper Yoo室内游乐场，以体育为主题，可想小朋友寓玩于激发创意。今日（6日）更有激抵优惠，低至$62.5即可畅玩大型攀爬障碍迷宫，即睇室内游乐场优惠详情。

亲子好去处2026︳大型室内游乐场Sooper Yoo快闪优惠

位于港岛西的Sooper Yoo以体育为主题，适合4岁以上小朋友及青少年。场内共分8大主题区域，有新奇刺激的大型攀爬障碍迷宫，还有可让小朋友化身F1小赛手高速比拼。Sooper Kix球类运动区把益智简单的「井字过三关」结合足球，等小朋友一展射球及运球技术。

亲子好去处2026︳大型室内游乐场Sooper Yoo快闪优惠（图片来源：Sooper Yoo）

除了动态游戏，场内也有锻练小朋友智力的静态游戏，既可体验登上电视萤幕一尝做电视主播滋味，也有「高速光线测试」考反应。推介富STEM教育元素的VR Cave环节，让小朋友在虚拟实境中与虚拟动物互动，激发小朋友的创意和创造力；也有Now Virtual Studio考验口才，助小朋友全面启发创意与大小肌肉。

（图片来源：Sooper Yoo）

今次优惠更设有全新玩乐套票，更包防小童防滑袜 ，不少室内游乐场的防滑袜都需$20、$30对，套票包袜更抵玩；另外，亦有母亲节限定套票除了包门票，更可参加限定工作坊，亲子可共同制作手工花艺编织包或永生花云朵小夜灯，过个温馨节日。

点击图片浏览亲子好去处2026：

【独家优惠｜买一送一】 Sooper Yoo 一大一小门票｜送小童防滑袜

优惠：星期二至五HK250/2组，平均HK$125/组（原价HK$250/组）

*每组门票已包1位2至12岁小朋友及1位18岁或以上的陪同成人。

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【母亲节限定套票｜低至55折】 Sooper Yoo 一大一小门票连母亲节工作坊｜送小童防滑袜

优惠：HK$320/组（原价HK$580/组）

．每组门票已包1位4至12岁小朋友及1位18岁或以上的陪同成人。

*工作坊每天主题不同，请参考以下日子对应工作坊之内容：

5 月9日 手工花艺编织包，5月10日 手工永生花云朵小夜灯。

*入场时间共为2小时50分钟

*入场时段：13:30-16:20，13:00-14:10 为工作坊时段，14:20-16:20 为乐园游玩时段（14:10-14:20 为场地

清洁时间）

*优惠只适用于5月9日及5月10日

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【母亲节限定套票｜二人同行低至81折】 Sooper Yoo 一大一小门票 (共2张)｜送小童防滑袜

优惠： HK$520/组（原价HK$640/组）

．每组门票已包2位4至12岁小朋友及2位18岁或以上的陪同成人。

*优惠只适用于5月9日及5月10日

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（图片来源：Sooper Yoo）

优惠资讯：

优惠日期（预订期）：2026年5月6日 10:00 至 5月12日 23:59

使用日期：2026年5月7日至5月31日

体验时间：10:00/ 12:10/ 14:20/ 16:30 （每节 2 小时）

地址：香港坚尼地城卑路乍街8号西宝城一楼（港铁香港大学站C2出口）

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