立春 是养肝最佳时机 中医解构：宜少酸多甘 附2大简易立春护肝食疗︳亲子健康

立春｜新年伊始，祝各位读者马年快乐，吉祥如意！在今年的新历二月四日，我们迎来了 立春 ，正式踏入春天。解构春天是阳气升发的季节，也是调理身体、打造健壮体魄的最佳时机！即刻为大家养肝方法，与两款简易 养肝食疗 。

立春｜春季宜保护阳气养肝

《黄帝内经》中提到：「春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。」这句话完美地揭示了春季气候由寒转暖，阳气逐渐复苏的特点。在这个充满生机的时节，养生应当顺应自然，保护阳气。建议衣着不要过於单薄，并避免过多食用生冷寒凉的食物，这样才能助阳气升发。

春天吃「酸」助养肝？应少酸多甘

中医认为春季与木相应，对应的脏腑是肝，这正是肝最旺盛活跃的时候，养肝的最佳时机！肝是调节全身气机和血液的重要器官，若肝气不畅、郁结，则全身气血运行会紊乱，进而引发一系列问题，如血压上升、头晕目眩、失眠多梦、急躁易怒等。因此，春天注重养肝至关重要，平衡身体的内外环境。

除了养肝，我们还要健脾。饮食方面最好采取少酸多甘的原则。五味中「酸」入肝，虽然可以适量食用一些酸味食物来助肝气，但不可过度，以免肝气过旺。应该少食如柠檬、果醋、酸梅等酸味食物，以免造成肝火太旺，影响脾胃的消化功能。

而甘味食物则能补益脾胃，像红糖、大枣、蜂蜜、红萝卜和甜椒等都非常合适。初春的饮食应以养肝健脾为主，选择辛温、清淡的食物，这样才能抵御风寒与风湿的侵袭，减少生病的机会。记得避免油腻、生冷和大辛大热的食物，以保护脾胃。同时，多摄取水果和蔬菜，获得必要的维生素，增强免疫功能，预防春季传染病。

梳头养生促阳气流通

春季气候变化无常，早晚温差较大，俗语说：「春不减衣，秋不戴帽」，提醒我们在早春时节不要急于脱掉棉衣。立春时，阳气渐生，但阴寒尚未消散，人体毛孔正从闭合逐步开放，抵抗寒邪的能力有所下降。如果穿着过少，一旦遭遇寒冷侵袭，毛孔可能闭合，导致体内阳气无法宣发，形成「阳气郁」的情况。

此外，春天梳头也是一个极佳的养生习惯。《养生论》中提到：「春三月，每朝梳头一二百下。」 春季每天梳头可以有效疏通气血，促进阳气的流通。此时人体阳气向上向外升发，毛孔逐渐舒展，代谢旺盛，生长迅速，梳头成为了简单又有效的养生法宝。

总之，在这春意盎然的季节中，我们应保持愉快的心情，多喝水、少喝酒，积极参加户外活动，避免过度进补。顺应春季的气候变化，遵循养生原则，才能保持身体的内外平衡，迎接新的一年！

注册中医师陈翠萍

香港注册中医师陈翠萍，从小受母亲薰陶，对于养生和治未病的概念根深柢固，同时亦受到多位著名教授启蒙，醉心于中医药学研究，多年的临床经验成就了一套独特见解，主攻内科和肿瘤。陈医师同时亦作为三名小孩的妈妈，对育儿和中医儿科保健也有相当心得。陈医师曾多次获邀与不同机构主持中医讲座，亦常于各大社交媒体分享中医养生及治病之道。

