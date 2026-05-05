女业主物业险遭无辜强拍 竟因与清盘男「撞名」 还需自费聘律师证身份

纽西兰发生一宗极为离谱的「点错相」卖楼事件，一名29岁女业主因与一名面临公司清盘的男董事同名同姓，名下物业竟被误当作涉事资产，甚至遭钉上拍卖牌。她最终被迫自掏腰包聘请律师才成功煞停强拍程序，事后更决定更改法定姓名，以免同类事件再次发生。

据《纽西兰先驱报》报道，事主Kim Dwyer为陆军女军医，居于北帕默斯顿（Palmerston North）。一天，室友告诉女事主，物业围栏上被钉上了地产代理的拍卖牌，她初时还以为是恶作剧，所以主动联络地产代理，对方建议她直接致电威灵顿高等法院司法常务官，才得自己卷入了一场法律纠纷。

涉事物业。

物业围栏上被钉上了地产代理的拍卖牌。

清盘人只凭名字断定业权

该名常务官向事主表示，若不尽快聘请律师介入，其物业将被强制出售。原来高等法院早于今年1月已下令出售一项物业，以推进建筑公司DD4 Infrastructure Ltd的清盘程序。负责案件的清盘人Ben Francis表示，执达主任曾于1月中下旬五度到访Dwyer住所，并留下联络卡，但一直未获回复。

为保住家园，女事主被迫向家人借钱，花费1,735纽元（约7,976港元）聘请律师证明自己身份。

这场「大乌龙」源于清盘人的粗疏查册程序，涉事被清盘公司的男董事同样名为Kim Dwyer，清盘人早前在土地注册系统中以该名字进行查册，发现全纽西兰只有两处相关物业。清盘人主观认为「Kim Dwyer」这个名字十分罕见，便想当然地断定该北帕麦斯顿物业属于涉案男董事，直接启动拍卖程序。

惟实情是，该物业属于女事主所有，亦与该清盘公司毫无关系，除按揭外亦无任何债务。虽然清盘人坚称女事主对执达主任的联络卡置若罔闻，行为与涉案男董事如出一辙，但Kim反驳指，自己及室友从未见过任何法院留下的卡片。

为保住家园，女事主被迫向家人借钱，花费1,735纽元（约7,976港元）聘请律师证明自己身份。

事后仍拒绝承担法律开支

虽然拍卖程序最终被叫停，但清盘人事后拒绝承担相关法律开支，亦未有向她正式道歉。清盘人在电邮中回复指，无法向债权人合理化这笔额外开支，更将责任推卸给女事主，称是她「选择」不尽早处理才导致。

女事主对此深感沮丧，批评对方毫无承担，直言「清盘人竟可以随便尝试卖掉无辜市民的房子，简直太疯狂」。她表示，为免影响心理健康，已接受无法追讨有关费用的现实，并正着手为自己加上一个中间名，以防事件重演。她又称，比起金钱损失，对方冷漠且欠缺同理心的态度更令她难以释怀。

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