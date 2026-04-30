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英国5月推30年最大型租务改革 不准拒绝宠物及「无过错收楼」 加租太贵可上诉

海外置业
更新时间：06:00 2026-04-30 HKT
发布时间：06:00 2026-04-30 HKT

英国国会正火速推进《租客权益法》（Renters' Rights Act），被视为当地30年来最大规模的租务市场改革法案，预计将于今年5月1日起分阶段正式落实，无论是打算在英国买楼收租的「包租公」，还是刚抵埗需要租屋落脚的移英港人，都必须密切留意。

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业主收楼需提出法定理由

对于许多在英国租屋的港人而言，现行法例下的「Section 21」条款业主只需在租约期满后，给予两个月的通知期，便能在毋须提供任何理由的情况下驱逐租客，这就是俗称的「无过错收楼」（No-fault Eviction）。

英国国会正火速推进《租客权益法》（Renters' Rights Act），被视为当地30年来最大规模的租务市场改革法案，预计将于今年5月1日起分阶段正式落实。
英国国会正火速推进《租客权益法》（Renters' Rights Act），被视为当地30年来最大规模的租务市场改革法案，预计将于今年5月1日起分阶段正式落实。

随着新法例上路，Section 21将被全面废除，意味未来业主若想收回出租物业，再也不能「想收就收」，而是必须向法庭提出明确的法定理由。获认可的收楼理由包括，业主本人或其直系亲属需要收回物业自住、业主决定将物业出售、租客出现严重欠租情况，或是租客作出反社会干扰行为等。

随着新法例上路，Section 21将被全面废除，意味未来业主若想收回出租物业，再也不能「想收就收」，而是必须向法庭提出明确的法定理由。
随着新法例上路，Section 21将被全面废除，意味未来业主若想收回出租物业，再也不能「想收就收」，而是必须向法庭提出明确的法定理由。

收楼通知期至少两个月

此外，为了进一步保障租客的居住稳定性，新法例规定业主若要在租约首年内收楼，必须提前四个月发出通知；而在租约满一年后，收楼通知期则为两个月。

严禁「租金拍卖」 必须清晰标价

在市场供不应求下，伦敦、曼彻斯特及伯明翰等大城市过去数年的租务陷入极度疯狂的状态。不少初到英国的港人均大吐苦水，表示在睇楼后往往被地产代理要求「竞价」，甚至被逼一次过预缴高达一年的租金，才能勉强租到心仪单位。

为了冷却这种扭曲的市场现象，《租客权益法》将明文严禁任何形式的「租金拍卖」（Rent Bidding）。法例强制要求业主及地产代理在招租广告中，必须清晰标示确实的租金金额，并且严格禁止他们主动邀请、鼓励或接受准租客提出高于标价的租金。

法例强制要求业主及地产代理在招租广告中，必须清晰标示确实的租金金额，并且严格禁止他们主动邀请、鼓励或接受准租客提出高于标价的租金。
法例强制要求业主及地产代理在招租广告中，必须清晰标示确实的租金金额，并且严格禁止他们主动邀请、鼓励或接受准租客提出高于标价的租金。

业主每年只准加租一次

续租加租方面，未来业主每年只准加租一次，且必须提前两个月以书面形式通知租客，加幅亦必须贴近当时的「市场合理价格」。若租客认为加租幅度极度不合理，有权直接向独立的仲裁机构提出上诉，彻底打破过去业主单方面「开天杀价」的局面，令租务市场的透明度大幅提升。

新法例赋予租客在租赁物业内饲养宠物的法定权利，并列明业主不得「无理拒绝」相关要求。
新法例赋予租客在租赁物业内饲养宠物的法定权利，并列明业主不得「无理拒绝」相关要求。

业主不可拒绝宠物居住权

对于带着宠物移民英国的港人来说，找租盘往往是一场噩梦，因为绝大部分业主都会直接把养宠物的租客拒诸门外。不过，新法例将为有宠物的租客带来曙光，新法例赋予租客在租赁物业内饲养宠物的法定权利，并列明业主不得「无理拒绝」相关要求。

在新机制下，当业主收到租客的养宠物申请后，必须在28天内作出正式回复。如果业主坚决拒绝，必须向有关当局提出极具说服力且合理的理据，例如该建筑物的大厦公契（Headlease）本身已明文禁止饲养狗只等。

严禁歧视福利受助者及育儿家庭

在过往的英国租屋广告中，不时会看到「No DSS」的字眼，意指业主不愿将单位租予正在领取政府房屋津贴或社会福利的人士；部分业主亦会因为怕麻烦或担心物业损耗，而拒绝租给带有小朋友的家庭。新法例将这类行为定为非法，这对于正在寻找工作并刚到达英国的租户，或者是带着小孩的家庭，提供了法律上的平等租屋权。

扩大「阿瓦布法案」根治霉菌隐患

另一方面，英国气候潮湿，加上不少住宅楼龄偏高，房屋发霉（Mould）、漏水等问题屡见不鲜，严重威胁居住者的健康。针对住屋质素，新法例将原本只适用于公共房屋的「阿瓦布法案」（Awaab’s Law）全面扩展至私人租赁市场。

业主将不可推卸维修责任，一旦出租物业内出现严重的安全或健康隐患，例如大规模的黑霉菌、结构性漏水等，业主必须在法定的严格时限内完成修缮。若业主视若无睹或拖延处理，将面临严厉的法律诉讼与罚款。

同时，所有私人租赁物业亦必须符合英国政府制定的「体面住房标准」（Decent Homes Standard），确保租客都能住在一个安全、温暖且基本设施齐备的环境中。

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