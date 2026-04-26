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日本新盘来港推215万入场 主攻1房面积303呎起

海外置业
更新时间：08:00 2026-04-26 HKT
发布时间：08:00 2026-04-26 HKT

FMI至汇投资近年主力日本大阪住宅项目，最新有位于难波的全新项目The Peak Namba Minami Reserve，主攻1房户，售价由日圆约4300万，折合港币约215万。

由FMI Japan Co.,Ltd发展，位于大阪敷津西的全新单幢式项目The Peak Namba Minami Reserve，提供28伙，全属1房户型，单位面积由271至306方呎，每户均设有私人露台，每个露台面积相若，介乎32至35方呎，即单位连同露台合计约303至341方呎，项目预计2027年10月底落成入伙，楼花期约18个月。

单位呈长形，门口设有小玄关，先到达开放式厨房，再往内进便是睡房位置，睡房足够空间放置双人床，并能做到三边落床，单位内放置家具，仍有空间。

每户均设私人露台

面积300方呎或以上单位，在日本已属相当不俗，发展商已推出单位发售，现时最平单位为1楼1A室，面积271方呎，露台约32方呎，合计约303方呎，现时单位售价约4300万日圆，折合港币约215万；售最高为顶层PH A室，单位面积306方呎，附设有35方呎平台，合计约341方呎，售人约为2100万日圆，折合港币约255万。

邻近木津卸売市场

项目具有铁路优势，从项目步行至大国町站，只需约5分钟，住户亦可选择步行11分钟，亦可到达难波站。难波为大阪著名旅游点，设有大型百货公司NAMBA Parks，亦有其他店舖及食肆，生活所需，一应俱全。从难波乘车，37分钟便可抵关西国际机场。

此外，邻近设有木津卸売市场，提供新鲜海鲜、生果等，市场并设有车位，可停泊约350部私家车，方便距离较远地区的人士。由FMI至汇投资负责销售。

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