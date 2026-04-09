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内地租客疑不满扣按金报复 水泥封死全屋水喉 冷气机及床底等塞腐肉惹恶臭

海外置业
更新时间：15:15 2026-04-09 HKT
发布时间：15:15 2026-04-09 HKT

出租单位赚取回报是不少业主的投资选择，不过最怕「遇人不淑」，一旦遇上恶租客，不单止蒙受租金损失，还可能要收拾烂摊子。综合内媒报道，内地一对业主夫妇近日遇到劣质租客，因清洁问题发生矛盾后，租客竟在退租时大肆破坏单位，不但用水泥堵死全屋水管及马桶，更在单位内藏匿生肉，导致恶臭熏天。有内地律师指出，该租客的行为已涉嫌违法，严重者或需负上刑事责任。

退租纠纷引发恶意破坏

据内媒报道，业主郑女士忆述，该单位于去年3月租予一位女租客，租约于今年4月4日到期。在租约期满的前一天，租客通知已搬走所有物品。由于郑女士夫妇身处外地，便委托地产代理前往检查，代理回复指租客并未打扫卫生，单位内留有垃圾。

郑女士的丈夫表示，他曾向租客表明，需要聘请保洁人员将单位打扫干净，否则将从1,900元（人民币，下同）的按金中扣除相关费用。然而，当他于次日安排好清洁人员，并试图联络租客交还锁匙时，对方已拒绝接听电话。

开门惊见单位遭水泥封死

该丈夫无奈之下只好请开锁公司协助，但开门后屋内情况却令他大为震惊。据内媒引述其描述，单位内所有的下水管道，包括马桶，一共7个下水通道，均被灌入水泥并完全封死。此外，在冷气机、衣柜及床底的顶部等隐蔽处，更被塞入了腐肉，导致屋内散发恶臭。郑女士夫妇对此感到不解，强调与租客素无恩怨，不明白为何会因小小的清洁问题，而招致如此严重的报复。

郑女士称，目前单是疏通管道的费用已花费超过2,000元，厕所马桶未来可能需要整个更换，但涉事租客则一直处于失联状态。

律师：或涉刑事毁坏财物

就此事件，内媒引述席军旗律师分析指，若租客因退租纠纷而蓄意破坏房屋，其行为已违反内地《民法典》中关于妥善保管租赁物的义务。业主有权向其追讨包括清理、维修、更换设施以及因单位无法出租而造成的空置期损失等全部赔偿，按金在抵扣后，差额部分业主仍可继续追讨。席军旗更指出，若其破坏行为情节恶劣，且造成的损失金额巨大，该租客还可能涉嫌「故意毁坏财物罪」，将面临治安处罚甚至刑事责任。

报道最后提及，媒体曾多次尝试联络该名租客，但其电话始终无人接听，希望她看到报道后能主动现身处理问题。

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