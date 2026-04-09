英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘

过去BNO移民热潮引发不少港人投资英国物业，但近期却爆出新楼大延期问题。《The Standard》独家报道，英国发展商X1旗下Manchester Waters大型屋苑中，有两幢物业原定去年底交楼，但至今「连地基都未打」，触发逾300名投资者恐慌，市传当中有逾百名香港投资者，单是首期资金估计冻结1亿港元。记者追查后更发现，事件并非单一发展商资金断裂，而是英国于2022年实施严格《建筑安全法》（Building Safety Act）后引发的市场连锁反应。有英国律师呼吁，买家宜尽早商议赔偿方案，以免发展商清盘导致血本无归。

在修例风暴下，全英高层新盘恐爆发大规模延期潮，连资深英国物业投资者、英识教育创办人陈思铭亦是今次风波的苦主之一。

陈思铭自2014年起投资英国楼，目前持有7个物业，其中2017年及2018年买入X1位于曼城Media City两个单位，一个收楼后至今有5%至6%租金回报；基于之前收楼及收租顺利，2020年再斥资约16万英镑（约168万港元）购入Manchester Waters项目E座一房单位，当时缴付约60万港元首期，但直至去年12月31日的「最终交楼期限」（Long Stop Date），D、E 座却是一块平地，「连地基都未打好」，一众买家到今年2月19日收到发展商电邮，以「消防条例及建筑法规更改」为由正式宣布项目无法如期落成。陈思铭直斥发展商推搪，但预计追讨过程的律师费用高达30万港元，又可能拖延几年时间，「真的很愤怒」。

英识教育创办人陈思铭2020年斥资约16万英镑（约160万港元）购入Manchester Waters E座一房单位，最终项目连地基都未打好，收楼无期。

另一名任职建筑师的香港买家林先生（化名）表示，原计划与家人以BNO移居英国，2020年以18.5万英镑（约194万港元）购入E座中层一房单位，前后缴付约100万港元首期。初接获延期通知时，以为过了期限可按合约获赔偿，但及后惊觉地盘根本未动工，现正急寻律师求助。

熟悉英国楼买卖的FMI至汇投资行政总裁及合伙人李丹翔表示，曼城过去的确发生过延迟交楼问题，目前买家应尽快找律师搞清订金是否受合约保护，要求发展商退款。

由于曼城楼价较伦敦平，吸引不少港人买家，但李丹翔指曼城楼盘大多为中小型，甚至新发展商，买海外楼花理应拣选背景实力雄厚，并按时发放建筑进度报告为佳。

曼城楼价较伦敦平，吸引不少港人买家。

代理行急补救 港人首期涉近亿

本港有多间大型物业代理行当年有推售该项目，市传多达100名港人投资者，由于需支付20%至35%首期，单是首期料冻资逾亿港元。利斯苏富比（List Sotheby’s）香港与东南亚市场执行董事长马伟杰证实，旗下约22名香港买家受影响，各人已支付约12万至18万英镑（约126万至189万港元），涉资逾2,600万港元。他表示，已聘用英国律师团队协助买家追讨发展商偿还本金，并有部份买家已获全数退款。

Sakura Global董事李明辉则指，该行主力推售英国二手物业，甚少涉及楼花项目，但因应部分X1「粉丝」买家希望该行协助购入，亦有6名买家受影响，总共涉约600万港元订金。他强调，正积极协助买家循法律途径追讨，并指律师建议「愈快行动愈好」，以免发展商资金断裂。

全英高层项目 专家恐爆发连锁反应

仲量联行香港国际住宅部主管章觉文分析，事件核心原因在于2017年伦敦格伦费尔塔（Grenfell Tower）大火后，英国政府2022年通过极严苛的《建筑安全法》，并针对18米（或7层楼）以上高层住宅实施新指标。他解释，X1单是为符合新法规重新设计，建筑成本暴增约1,800万英镑，加上新规要求的「黄金线索」（Golden Thread）制度令审批极繁复，动辄耗时逾年，「许多2020年开售的楼花中途遇上法规变阵，陷入『做又蚀、唔做又唔系』困局。」他更预警，全英二三线城市高层项目将面临连锁反应。

律师拆局： 弃集体诉讼快索偿

英国律师行Jay Binglam李浩燊律师直指，X1透过「特殊目的公司」（SPV）持有项目，一旦清盘，买家索偿将大打折扣。他建议买家放弃耗时的集体诉讼，改以私下谈判争取退还本金、利息，甚至追讨物业升值的差价损失。

事实上，英格兰西北部大型发展商X1 Developments约2011年成立，主力发展曼彻斯特与利物浦，目标买家大多为收租客。根据官方资料，集团至今已交付36座建筑物，合共5,659伙；其中Manchester Waters项目逾500伙，已交付A、B、C座共406伙，无法交楼的D、E座则合共有336名买家受到影响。在2019至2021年期间，BNO政策出台前后，X1透过香港的大型中介，例如Savills、世邦魏理仕(CBRE)、李斯苏富比﹑利安环球等举办展销会，因此累积了大量香港业主。本报记者就事件去信X1 Developments及曼城的Trafford Council，截稿前亦未有回复。